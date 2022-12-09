Безпілотники українського стартапу AeroDrone отримали дозвіл на експлуатацію в ЗСУ
Загалом протягом останнього місяця експлуатувати в ЗСУ дозволили семи зразкам БПЛА українського виробництва, інформує
Безпілотні авіаційні комплекси українського стартапу AeroDrone пройшли сертифікацію та отримали дозвіл на експлуатацію у Збройних силах України,
Йдеться про дві моделі: E-300 Enterprise (корисне навантаження до 300 кг) та D-80 Discovery (корисне навантаження до 80 кг).
"Рівень залучення та сприяння безпрецедентний, команда Олександра Лієва здійснила революцію в процесах для українських розробників БпАК. Далі – підконтрольна експлуатація та серійне виробництво", – написав Шимків у Facebook.