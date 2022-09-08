Електромобілі Great Wall отримали найвищі оцінки від Euro NCAP

Два китайські електромобілі компанії Great Wall отримали вищі оцінки за безпеку за результатами нових європейських краш-тестів Euro NCAP. Йдеться про Ora Funky Cat та Wey Coffee 01.

Зокрема, китайський електричний хетчбек Ora Funky Cat отримав 5 зірок за безпеку за тестами Euro NCAP. Він набрав 83% за захист дорослих пасажирів, 83% за захист дітей та 74% за захист пішоходів. Системи безпеки цього хетчбека отримали 93%.

Електричний кросовер Wey Coffee 01 (якщо бути точнішим, то це все-таки гібрид, оскільки він оснащується 2,0 л ДВС та двома електромоторами) теж за результатами краш-тестів Euro NCAP отримав найвищу оцінку за безпеку – п'ять зірок. Він набрав 91% за захист дорослих пасажирів, 87% – за захист дітей та 79% - за захист пішоходів. Системи безпеки цього кросовера отримали 94%.

Ці два китайські електромобілі за рейтингом безпеки поступаються лише Tesla Model Y, яка набрала практично ідеальні 98% за свої допоміжні системи безпеки. За захист дорослих пасажирів Model Y набрала 97%, за захист дітей – 87% та 82% - за захист пішоходів.

Потрібно відзначити, що Ora Funky Cat та Wey Coffee 01 тільки готуються до продажу в Європі. У них буде багато серйозних конкурентів. Наприклад, Wey Coffee 01 потрібно буде конкурувати з Volkswagen Tiguan.

Нагадаємо, раніше Toyota Yaris Cross став відмінником краш-тестів Euro NCAP.