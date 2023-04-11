ЗСУ отримали німецькі вантажівки Zetros: що вони можуть

Німеччина у рамках нового пакету військової допомоги почала передавати Україні вантажівки Mercedes-Benz Zetros. Про це повідомила прес-служба уряду ФРН.

У повідомленні йдеться про те, що ЗСУ вже отримали 60 німецьких вантажівок Zetros. Їхні поставки тривають.

Концерн Daimler AG випускає Mercedes-Benz Zetros із 2008 року. Його прямий "родич" - вантажний автомобіль-всюдихід Unimog, призначений для поїздок екстремальним бездоріжжям. Зараз він має кілька варіантів: Zetros 1833 (4?4), Zetros 2733 (6?6), Zetros 2743 (6?6) і Zetros 3543 (8?8).

Довжина Zetros 1833 складає 7783 мм, ширина – 2530 мм, висота – 2966 мм, а колісна база – 4800 мм. Версія Zetros 2733 більша. Довжина такої вантажівки складає 8930 мм, а колісна база – 4750 + 1450 мм.

Zetros в залежності від версії оснащується дизельним або турбодизельним двигуном. Йдеться про шестициліндровий 7,2-літровий турбодизель потужністю 326 к.с. і 1300 Нм крутного моменту, і 11,97-літровий дизель потужністю 428 к.с. і 2100 Нм крутного моменту. Коробка передач – 9-ступінчаста механічна. Але є версії з автоматичною коробкою передач.

У Zetros 1833 вантажопідйомність становить 9 900 кг, у Zetros 2733А – 16 500 кг, а у Zetros 2743 – понад 24 00 тонн.

Слід зазначити, що Zetros побудований на сходовій рамі. Він має постійний повний привід. На всіх колесах встановлені барабанні гальма. Така вантажівка може подолати брід глибиною до 800 мм.

Армія Німеччина почала купувати вантажівки Mercedes-Benz Zetros із 2012 року. Німці їх використовували під час бойових дій в Афганістані. Такі вантажівки зараз є на озброєнні армій Туреччини, Болгарії, Алжиру, Литви та України. Слід зазначити, що вантажівки Zetros спочатку орієнтувалися для використання поза Європою. Вони мають використовуватися в умовах серйозного бездоріжжя.

З 2019 випускають Zetros другого покоління. Порівняно з моделлю першого покоління вантажівку помітно модернізували. Зовні новий Zetros можна дізнатися за характерною новою решіткою радіатора, яка забезпечує ще ефективніше охолодження. Двигуни модернізували з метою підвищення їхньої потужності.

Вантажівки Zetros дуже знадобляться ЗСУ. Вони перевозять багато вантажу на далекі відстані та бездоріжжям. Потужні двигуни, повний привід, планетарні мости із блокуванням диференціалів, високий дорожній просвіт забезпечують відмінну мобільність та надійність.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна може отримати німецькі шестиколісні бронетранспортери Fuchs. Головне завдання Fuchs – доставка піхоти до бою. Екіпаж – 2 особи. У десантному відсіку 10 осіб.