В Україні можуть розпочати випуск німецьких БТР Fuchs

Концерн Rheinmetall може організувати випуск німецьких бронетранспортерів Fuchs в Україні (експортна назва Fox). Такої можливості не виключив голова німецького оборонного гіганта Армін Паппергер.

В Україні можуть розпочати випуск німецьких БТР Fuchs

За його словами, остаточного рішення з цього питання ще не ухвалено. Але така нагода не виключається. Паппергер наголосив, що на озброєнні ЗСУ зараз є сучасні системи протиповітряної та протиракетної оборони, і вони можуть ефективно захищати ключові об'єкти.

Паппергер вважає, що спільне німецько-українське підприємство має спочатку організувати обслуговування та ремонт вже існуючої військової техніки, яку отримала Україна. Після цього, за його словами, можна подумати про випуск бронетехніки.

Нагадаємо, у 2023 році концерн Rheinmetall планує створити в Румунії неподалік кордону з Україною центр з ремонту бронетехніки. Там ремонтуватимуть танки та іншу бронетехніку, яку ЗСУ отримала від Німеччини.

В Україні можуть розпочати випуск німецьких БТР Fuchs

Ще у 2022 році в пресі ходили чутки, що ФРН може передати Києву 200 БТР Fuchs. Однак потім німецький міністр оборони Крістін Ламбрехт сказала, що цього не буде. За її словами, Німеччина хоче допомогти Україні, але має зберегти здатність захистити себе.

Тим часом, у Бундесвері зараз налічується понад 800 бронетранспортерів Fuchs різних модифікацій. Армія ФРН використовує ці бойові броньовані машини ще з 1979 року.

Довжина Fuchs складає 6760 мм, ширина – 2980 мм, а висота – 2300 мм. Він оснащується дизельним двигуном потужністю 320 к.с, який працює разом із 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Максимальна швидкість – 105 км/год. Екіпаж – 2 людини. Ця бойова машина може перевозити до десяти десантників, залежно від модифікації.

Існує велика кількість модифікацій БТР Fuchs, зокрема з ПТРК. Та Rheinmetall не зупиняється на досягнутому. Він досі розробляє нові модифікації цього бронетранспортера.

В Україні можуть розпочати випуск німецьких БТР Fuchs

Так, у 2021 році з'явився Fuchs зі збільшеним внутрішнім простором (за рахунок підняття даху та розширення бортів). Такий модернізований БТР зробили, наприклад, у санітарному варіанті (див. фото). У ньому можна перевозити чотирьох поранених (з них 2 – у лежачому положенні).

Крім того, модернізований Fuchs отримав новий, потужніший дизельний двигун, удосконалену систему кругового огляду та багато іншого.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна може отримати бразильські колісні БТР Guarani у санітарній версії.


Максимов Віталій, Тудей





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