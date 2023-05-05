Українці почали активно купувати електромобілі: названо найпопулярніші моделі

У квітні 2023 року українці купили 3300 нових та б/в електромобілів, що на 3% більше, ніж у березні 2023 року і на 300% більше, ніж за аналогічний місяць 2022 року. Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

Потрібно зазначити, що раніше в Україні за один місяць стільки електромобілів ще ніколи не продавали, навіть до початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ.

Беззаперечним лідером на українському ринку автомобілів із електричною силовою установкою продовжує залишатися Nissan Leaf. У квітні 2023 року українці купили 342 електрокари Leaf. До речі, за даними американського журналу Consumer Reports, Nissan Leaf – це найбільш дешевший автомобіль в обслуговуванні протягом 10 років. У США на його обслуговування за 10 років потрібно витратити лише 1190 доларів.

На другому місці з продажу в Україні у квітні 2023 року серед електромобілів знаходиться Tesla Model 3 (106), на третьому місці – Volkswagen ID.4 (100), на четвертому місці – Honda M-NV (89), а на п'ятому місці – Volkswagen E-Golf (79). Нагадаємо, Volkswagen планує зробити Golf нового покоління лише з електричною силовою установкою. Його збудують на зовсім новій платформі.

До десятки найпопулярніших б/в електромобілів на внутрішньому ринку України у квітні 2023 року також увійшли Tesla Model S (51), Tesla Model Y (48), Renault Zoe (40), BMW i3 (37) і Chevrolet Bolt (26).

До найбільш популярних нових електромобілів в Україні минулого місяця увійшли Volkswagen ID.4, Honda M-NV, Volkswagen ID.6, MG 4 і BMW iX. Зверніть увагу, що деякі з цих електромобілів до нашої країни привозять із Китаю.

Слід зазначити, що у квітні 2023 року українці купили 5 000 нових автомобілів та 93 500 б/в автомобілів. Бестселерами на ринку нових автомобілів стали кросовери Renault Duster, Toyota RAV-4, Mazda CX-5, Nissan Qashqai, а також BMW X1.

Таким чином, у квітні 2023 року в Україні значно збільшилися продажі нових та вживаних автомобілів, у тому числі з електричною силовою установкою. Це стало можливим завдяки тому, що стабілізувалася ситуація з безпекою.

Нагадаємо, раніше правоохоронці виявили та ліквідували схему продажу через мережу АЗС підробленого бензину та дизельного палива. Підробне паливо, яке не відповідало стандартам, виготовляли на підпільному міні-НПЗ.