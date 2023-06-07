Ринок електромобілів: В Україні вже зареєстровано 57 тисяч «зелених» авто

З початку 2023 року і до кінця травня сервісні центри Міністерства внутрішніх справ зареєстрували 7 688 електрокарів. Загалом їх в Україні майже 57 тис. Про це йдеться у повідомленні МВС.

Ринок електромобілів: В Україні вже зареєстровано 57 тисяч «зелених» авто
Фото: autoconsulting.ua

Чому українці обирають «зелені» авто

Як зазначили в МВС, обслуговування таких автомобілів обходиться в меншу суму, ніж витрати на експлуатацію бензинових або дизельних машин.

«Також електромобілі екологічні. Відсутність вихлопів дозволяє ефективно знизити негативний вплив на навколишнє середовище і природу. А ще Сервісні центри МВС видають таким автомобілям „зелені“ номерні знаки», — додали в МВС.





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