У США назвали найбільш проблемні бренди електромобілів

Усі основні виробники електромобілів, присутні у США , отримали найнижчі оцінки за надійність своїх машин у новому дослідженні J.D. Power, що називається Initial Quality Study-2023. Найбільше технічних проблем виявлено у електромобілів компанії Lucid Motors.

Експерти аналізували автомобілі 2023 модельного року. Вивчалися 184 проблемні області у дев'яти основних категоріях (зовнішній вигляд, системи допомоги водієві, інтер'єр, двигун, безпека та ін.). Було опитано понад 93 тисячі власників електрокарів 2023 модельного року.

Найгірший показник серед виробників електромобілів у США у компанії Lucid Motors. У неї 340 проблем на 100 автомобілів (PP100). Трохи кращі показники у компанії Polestar – 313 проблем на 100 автомобілів. Порівняно з 2022 роком компанія Polestar покращила свій показник на 15 PP100.

У компанії Rivian Motors 282 проблеми на 100 автомобілів. У компанії Tesla Motors, яка, нагадаємо, випускає люксові електромобілі, у 2023 році показник надійності становить 257 проблем на 100 автомобілів. Tesla, порівняно з минулим роком, збільшила показник на 31 PP100.

Потрібно відзначити, що раніше компанії Rivian та Lucid Motors ще ніколи не включали до рейтингу надійності від J.D. Power. У 2023 році ці компанії вперше увійшли до рейтингу Initial Quality Study.

Крім того, відзначимо, що всі чотири ці автовиробники офіційно не входять до інших брендів у дослідженні компанії J.D. Power, оскільки вони не відповідають умовам ранжування. Чому? Справа в тому, що ці чотири автовиробники не дозволяють опитувати власників своїх електромобілів у деяких американських штатах.

На першому місці в дослідженні Initial Quality Study-2023 знаходиться компанія Dodge. Вона має 140 проблем на 100 автомобілів. На другому місці Ram – 141 PP100, а на третьому місці Alfa Romeo – 143 PP100.

Тобто, як бачимо, американські виробники електромобілів дуже помітно відстають від лідерів цього рейтингу.

За даними компанії JD. Power, з кожним роком нових автомобілів з проблемами стає дедалі більше. У 2023 році на 12 проблем на 100 автомобілів більше, ніж було в 2022 році, і на 30 PP100 більше у порівнянні з 2021 роком. Можливо, це пов'язано з тим, що автомобілі отримують дедалі більше нових технологій.

Нагадаємо, раніше ми назвали ТОП-10 популярних в Україні автомобілів з АКПП за ціною до 8000 доларів.