Британці назвали компактні автомобілі, які не ламаються

Британське автомобільне видання AutoExpress підготувало список найбільш міцних компактних автомобілів, представлених на ринку Туманного Альбіону. Для росіян цей рейтинг цікавий тим, що багато машин, представлених у ньому, продаються в тому числі й у нас в Україні.

Формуючи ТОП найнадійніших компактних автомобілів, зарубіжні журналісти спиралися на опитування «Driver Power». У ньому тисячі автомобілістів розповіли про свій досвід експлуатації тієї чи іншої моделі, причому як поганий, так і хороший.