Обмеження в польотах над Україною можуть зберегтися до 2029-го — Eurocontrol

Експерти перерахували чинники, які можуть негативно вплинути на авіатрафік.

Європейська організація з безпеки повітряної навігації прогнозує, що до 2029 року обмеження на цивільні польоти в повітряному просторі України, Росії та Білорусі все ще будуть актуальними. У своєму звіті Eurocontrol використали як прогнозовані маршрути, якими користувалися з березня минулого року по січень, інформує ZN.ua .

"Ніякого повернення до "нормальних" маршрутів до кінця семирічного горизонту не очікується", – наголошується у звіті.

Там наголошують, що європейська авіаіндустрія продовжує відновлення після пандемії коронавірусу, та це відновлення вони вважають успішним. Причина - відкриття Китаєм кордонів у січні 2023-го.

Та є чинники, які негативно впливають на галузь - серед таких, що очевидно, вторгнення РФ в Україну, яке може затягнутися, а також погіршення економічної ситуації загалом й зростання геополітичної напруги. Також енергетична криза може призвести до перегляду прогнозів ВВП на 2023-2024 роки. Це ж стосується високих цін на електроенергію та кризу вартості житла. Все це може негативно вплинути на авіатрафік.

У Eurocontrol наголошуються, що постраждав і вантажний сегмент. Причина - обмеження роботи ключових перевізників.

Та є ще ризики для галузі, які аналітики не включили у свій звіт - це дуже невизначений прогноз щодо цін на нафту та брак доступних нафтопереробних потужностей.

"Майбутні зміни повітряного простору та мережі (наприклад, несподіване закриття/повторне відкриття, нові маршрути) та зміна вибору маршрутів авіакомпаній не моделюється прогнозом. Наразі ми припускаємо, що повітряний простір України та Росії залишаються закритими до кінця 2029 року", – йдеться в повідомленні.

До того ж неможливо передбачити теракти, війни та природні катаклізми. Їх вплив на повітряний рух може бути тимчасовим або більш довгостроковим. Також є скасування рейсів через страйки, нестача персоналу в аеропортах і авіакомпаніях. Все це теж погано для авіагалузі.