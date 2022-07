Українські літаки "Руслан" отримали імена на честь українських міст-героїв

Літакам держпідприємства "Антонов" було надано імена. Тепер вони називатимуться на честь українських міст-героїв, що вистояли або перебувають в окупації через війну Росії в Україні. Про це повідомили у Facebook ДП "Антонов".

Рішення ухвалено в рамках комунікаційної кампанії "Be Brave Like Ukraine". У такий спосіб держкомпанія відзначила День української державності.

"На своїх крилах вони понесуть світом новітню історію українців, які віддали все заради збереження батьківщини, дали мужню відсіч російським загарбникам", – йдеться у повідомленні.

Повітряні судна матимуть такі написи:

Ан-124-100, бортовий номер UR82073 – ВЕ BRAVE LIKE IRPIN;

Ан-124-100, UR82029 – ВЕ BRAVE LIKE BUCHA;

Ан-124-100М, UR82027 – ВЕ BRAVE LIKE KHARKIV;

Ан-124-100М, UR82007 – ВЕ BRAVE LIKE MYKOLAIV;

Ан-124-100М, UR82008 – ВЕ BRAVE LIKE OKHTYRKA;

Ан-124-100-150, UR82072 – ВЕ BRAVE LIKE KHERSON;

Ан-124-100М-150, UR82009 – ВЕ BRAVE LIKE MARIUPOL;

Ан-28, UR-NTE – ВЕ BRAVE LIKE CHERNIHIV;

Ан-158, UR-EXJ – ВЕ BRAVE LIKE VOLNOVAKHA;

Ан-178, UR-EXP – ВЕ BRAVE LIKE HOSTOMEL.