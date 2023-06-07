“Вибіг купити водички“: як українські водії пояснюють неправильне паркування

В Україні щомісяця за неправильне паркування штрафують десятки тисяч водіїв. Щоб уникнути штрафу, багато хто з них намагається пояснити свої дії. Департамент Муніципальної варти Рівненської міської ради розповів про те, які пояснення найчастіше висувають водії, викриті у неправильному паркуванні.

Потрібно відразу відзначити, що у багатьох автомобілістів для неправильного паркування є одні й ті самі пояснення. Найчастіше вони мають три причини, чому порушили статтю 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

На першому місці знаходиться пояснення "вийшов на 5 хвилин". На другому місці – "знімав гроші з банкомату, 5 хвилин, не більше". На третьому місці – "вибіг купити водички, 5 хвилин".

Саме до таких пояснень найчастіше вдаються водії, отримавши ухвалу про притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 122 КУпАП. Проте ці виправдання майже ніколи не діють. Через "вибіг купити водички на 5 хвилин" штраф не скасовують, на жаль.

Нагадаємо, що в Україні за зупинку автомобіля у місцях, де заборонено, передбачається штраф у розмірі 340 гривень (ч. 1 ст. 122 КУпАП). Якщо ж залишені машини суттєво заважають дорожньому руху або створюють загрозу безпеці дорожнього руху, то водіїв штрафують на 680 грн (ч. 5 ст. 122 КУпАП). Якщо автомобіль припаркований зі значними порушеннями, його можуть відправити на штрафмайданчик. За те, щоб його забрати звідти, потрібно сплатити не лише штраф, а й вартість евакуації (до 2410 гривень) та вартість зберігання (144 грн на добу).

Напевно, деяким водіям буде цікаво дізнатися, як інспектори Муніципальної варти фіксують порушення правил паркування. Вони двічі фотографують неправильно припарковане авто. Спочатку перед складанням протоколу, та через 5 хвилин. Якщо за ці 5 хвилин водій не приходить, тоді і складається відповідний протокол. Зупинка на 5 хвилин не заборонена.

Наразі у деяких містах запровадили власні правила паркування. Так, у Дніпрі з листопада 2022 року заборонено паркування автомобілів біля входів у під'їзди багатоквартирних будинків, біля стадіонів, дитячих та спортивних майданчиків, а також у зонах зелених насаджень.

Раніше у мешканця Львова співробітники Виконавчої служби вилучили автомобіль за те, що він не сплатив 76 штрафів за неправильне паркування.