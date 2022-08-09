Українські бійці отримали турецькі бронеавтомобілі Kirpi

Україна отримала від Туреччини першу партію бронеавтомобілів Kirpi 4x4, створених компанією BMC. Про це повідомляють деякі електронні ЗМІ, але офіційної інформації поки що немає.

За чутками, до ЗСУ вже передали 50 бронеавтомобілів Kirpi 4x4. Загалом, згідно з контактом, Туреччина передасть Україні 200 бойових броньованих машин. На жаль, поки не відомо, про який саме бронеавтомобіль йдеться – про Kirpi 1 або про Kirpi 2. Швидше за все, йдеться про більш сучасний Kirpi 2.

Kirpi - це бронеавтомобіль з посиленим протимінним захистом. Його екіпаж складає 3 людини. На борт машина може прийняти 10 людей десанту. На даху є кулеметна установка. Крім того, є амбразури для ведення вогню десантом. Корпус машини витримує влучення бронебійних снарядів та уламків артилерійських снарядів.

Турбодизельний двигун Cummins розташований у передній частині бронемашини. Його потужність – 370 к.с. Максимальна швидкість такого бронеавтомобіля сягає 100 км/год.

У машині є система пожежогасіння, система кондиціювання, димові гранатомети, лебідка та ін.

На даний момент Kirpi 4x4 знаходиться на озброєнні армій Туреччини, Пакистану, Катару, Сомалі, Тунісу, Туркменістану, Косово та Лівії. Тепер – і в армії України.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області раніше затримали благодійників, які продавали автомобілі, ввезені як гуманітарну допомогу для ЗСУ.