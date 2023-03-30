Українські поліцейські пересідають на китайські автомобілі

Поліції Київської області передали для службового використання китайські кросовери Chery Tiggo 2. Вони отримані завдяки американській письменниці та телеведучій Мітці Пердью.

Українські поліцейські пересідають на китайські автомобілі

Мітці Пердью – вдова американського олігарха Френка Пердью. У 2022 році вона побувала в Україні. Тоді вона передала поліції Київської області вісім кросоверів. Цікаво, що Мітці їх купила на гроші, які вона отримала за продану на аукціоні свою обручку зі смарагдом, якому 400 років і який знайшли на кораблі, що затонув.

Наразі завдяки Мітці Перд'ю поліція Київської області отримала 10 кросоверів Chery Tiggo 2. Вони дообладнані під вимоги правоохоронців.

В Україні зараз Tiggo 2 у стандартній комплектації коштує від 440 300 гривень. Він оснащується 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 106 к.с., який працює разом із 5-ступінчастою механічною коробкою передач. У стандартній комплектації є 2 подушки безпеки, системи ABS та EBD, штатна протиугінна сигналізація, центральний замок з дистанційним керуванням, звукове нагадування про непристебнутий ремінь безпеки водія, кондиціонер, електричні склопідйомники, інформаційний дисплей водія, бортовий комп'ютер, 15-дюймові сталеві колісні диски, задній спойлер, рейлінги на даху та інше.

Потрібно зазначити, що до початку повномасштабного вторгнення в Україну російських окупаційних військ в українській поліції як службові автомобілі частіше використовувалися не китайські машини, а автомобілі європейських, південнокорейських та японських автовиробників. Наприклад, Renault Duster, Renault Dokker, Hyundai Sonata, Isuzu D-Max, Mitsubishi Outlander PHEV та Toyota Prius.

Українські поліцейські пересідають на китайські автомобілі

Окрім того, компанія Skoda часто передавала свої автомобілі українській поліції. Наприклад, Skoda Rapid та Octavia. Кросовери Skoda Kodiaq поліція до війни планувала використовувати як так звані "фантомні" патрулі. Вони повинні були потай під час руху фіксувати автомобілі, які перевищують дозволену швидкість і автоматично передавати дані в поліцейську базу.

Під час війни українська поліція почала частіше отримувати китайські машини. Про ініціативу Мітці Пердью для поліції Київської області ми вже говорили. Але ще є приклади. Наприклад, у січні 2023 року в Харківській області поліцейські отримали 5 китайських кросоверів Chery Jetour X70 та Chery Tiggo 4.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні водіїв стали частіше штрафувати за непристебнутих пасажирів.


Максимов Віталій, Тудей





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