Сервісні центри МВС отримали нові авто для практичних іспитів

Сервісні центри МВС у семи областях України отримали нові автомобілі Hyundai i30 для практичних іспитів на отримання кандидатами посвідчень водія. Про це повідомила прес-служба Головного сервісного центру МВС.

Автомобілі Hyundai i30 передали до СЦ МВС Одеської, Дніпропетровської, Рівненської, Львівської, Черкаської, Тернопільської та Хмельницької областей. Слід зазначити, що до Черкаської та Тернопільської областей також доставили для практичних іспитів на отримання посвідчення водія ще й вантажівки.

Одні Hyundai i30 для практичних іспитів оснащуються механічною коробкою передач, інші – автоматичною.

Начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик наголосив, що наявність таких автомобілів у територіальних СЦ МВС – це хороша новина для тих українців, які не можуть складати практичні іспити у складі групи, де використовуються машини автошкіл.

Чи отримають нові автомобілі Hyundai i30 сервісні центри МВС в інших областях України – не повідомляється. Можна припустити, що отримають.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у 2023 році в Україні збільшилася вартість так званого "податку на розкіш". Причина цього – підвищення мінімальної заробітної плати.