Авіакатастрофа в Греції: всіх членів екіпажу українського Ан-12 дістали з-під завалів
Екіпаж до катастрофи встиг попередити про проблему з одним із двигунів, після чого диспетчери в Греції дозволили літаку приземлитися в аеропорту міста Салоніки або у повітряній гавані Кавали. Пілот вибрав останню, проте здійснити посадку не зміг, інформує
На місці падіння в Греції українського літака "Антонов" дістали з-під уламків тіла всіх восьми загиблих членів екіпажу. Напередодні також стало відомо, що після оглядових робіт місцевих рятувальників, в районі падіння літака не виявлено небезпечних речовин. Про виявлення загиблих українців поблизу міста Кавала повідомляє грецьке видання
За попеердньою інфоомацією, на борту українського Ан-12, перевозили з Сербії в Бангладеш майже 12 тонн спеціалізованих товарів для тамтешнього Міноборони. Такі дані
Зауважимо, екіпаж до катастрофи встиг попередити про проблему з одним із двигунів, після чого диспетчери в Греції дозволили літаку приземлитися в аеропорту міста Салоніки або у повітряній гавані Кавали. Пілот вибрав останню, проте здійснити посадку не зміг.
Напередодні представник Служби цивільного захисту Греції в ефірі державного мовника ERT