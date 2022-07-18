Авіакатастрофа в Греції: всіх членів екіпажу українського Ан-12 дістали з-під завалів

На місці падіння в Греції українського літака "Антонов" дістали з-під уламків тіла всіх восьми загиблих членів екіпажу. Напередодні також стало відомо, що після оглядових робіт місцевих рятувальників, в районі падіння літака не виявлено небезпечних речовин. Про виявлення загиблих українців поблизу міста Кавала повідомляє грецьке видання Amna .

За попеердньою інфоомацією, на борту українського Ан-12, перевозили з Сербії в Бангладеш майже 12 тонн спеціалізованих товарів для тамтешнього Міноборони. Такі дані навів на вчорашньому брифінгу міністр оборони Сербії Небойша Стефанович. За його словами, власником товару була приватна компанія Valir із Сербії. При цьому рейс мав усі відповідні дозволи на перевезення такого вантажу.

Зауважимо, екіпаж до катастрофи встиг попередити про проблему з одним із двигунів, після чого диспетчери в Греції дозволили літаку приземлитися в аеропорту міста Салоніки або у повітряній гавані Кавали. Пілот вибрав останню, проте здійснити посадку не зміг.