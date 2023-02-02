Став відомий запас ходу Hyundai Ioniq 6: він всіх здивував

За даними тестів незалежного агентства EPA, запас ходу нового електричного седана Hyundai Ioniq 6, який офіційно дебютував у листопаді 2022 року на автосалоні в Лас-Вегасі (США), становить 580 км. Це більше, ніж офіційно заявляла компанія Hyundai.

Став відомий запас ходу Hyundai Ioniq 6: він всіх здивував

Для Hyundai Ioniq 6 SE RWD Long Range (це топова версія Ioniq 6) заявлений запас ходу складає 547 км. Проте, тести агентства EPA показали, що насправді цей електричний седан на одній підзарядці батареї може проїхати приблизно на 33 км більше - близько 580 км. Погодьтеся, різниця помітна.

Таким чином, у Ioniq 6 запас ходу на 93 км більше, ніж у Ioniq 5. Але електрична силова установка e цих електромобілів однакова. Так за рахунок чого у Ioniq 6 кращі показники? Цього вдалося досягти за рахунок кращої аеродинаміки. У Ioniq 5 коефіцієнт аеродинамічного опору становить 0,29, а Ioniq 6 меньше – 0,22.

У версії SE AWD Long Range з повним приводом запас ходу менший – близько 508 км. Така комплектація оснащується 18-дюймовими колісними дисками. У комплектації SEL із 20-дюймовими колісними дисками запас ходу ще менший.

Став відомий запас ходу Hyundai Ioniq 6: він всіх здивував

Версії SEL та Limited RWD з 20-дюймовими колісними дисками мають запас ходу у 490 км. З повним приводом у цих версій запас ходу лише 434 км. Тобто чим більше обладнання та функцій, тим менший запас ходу.

Hyundai почне продавати Hyundai Ioniq 6 навесні 2023 року. Вартість цього електричного седана буде оголошена вже найближчим часом. Це буде глобальна модель. Тобто її продаватимуть у різних країнах світу та на різних континентах, у тому числі в США та в Європі.

Став відомий запас ходу Hyundai Ioniq 6: він всіх здивував

Нагадаємо, Ioniq 6 збудували на платформі Hyundai E-Global Modular Platform. Завдяки цьому підлога цього електромобіля абсолютно плоска, що створює відчуття великого простору в салоні. Він оснащується новітніми системами допомоги водієві SmartSense. На панелі приладів розташовуються два 12,3-дюймових екрани. Є можливість бездротового оновлення мультимедійної системи.

Hyundai зараз інвестує величезні кошти у розробку та випуск електромобілів. До 2030 року цей південнокорейський автогігант планує випустити на ринок 17 нових електромобілів. І Ioniq 6 – один із них.

Став відомий запас ходу Hyundai Ioniq 6: він всіх здивував

Раніше ми показали оновлену Hyundai Sonata, яка з'явиться у продажу у 2023 році.


Максимов Віталій, Тудей





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