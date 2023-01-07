Змінилась вартість всіх видів пального: ціни на АЗС в Україні 7 січня

У суботу, 7 січня, на українських АЗС здешевшали всі види пального, повідомляють «Факти.Life».

На 23 копійки знизилась вартість преміального А-95+ – в середньому літр коштує 52,37 грн.

Бензин марки А-95 можна придбати за 51,43 грн/л, що на 20 копійок менше, ніж напередодні.

Бензин А-92 здешевшав на 19 копійок, його вартість становить 50,61 грн/л.

Дизельне пальне сьогодні можна придбати за 54,91 грн/л, а літр автогазу обійдеться водіям 29,17 грн.

вартість бензину на АЗС 7 січня

Вартість пального у мережах автозаправних станцій відрізняється. Так, найдешевший А-95 коштує 45 грн/л, найдорожчий – 53 грн/л.

Вартість дизельного пального – в діапазоні від 52,50 грн до 57,99 грн за літр.

Автогаз пропонують щонайменше по 26,64 грн, максимум – по 36,99 грн.





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