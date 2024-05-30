ТОП-10 вживаних авто з найнижчою витратою пального

Британські експерти назвали автомобілі з пробігом, які мають найнижчу витрату пального у реальних умовах. Ці моделі приємно вражають своєю економністю.

На сайті What Car опублікували рейтинг вживаних автомобілів з найнижчою витратою пального.

Витрата пального є одним з найважливіших критеріїв при виборі автомобіля для багатьох водіїв. Економні моделі дозволяють заощадити багато грошей на заправках, пише портал novyny.pro.

Як визначалася реальна витрата пального вживаних авто

Деякі автовиробники вказують для своїх моделей показники витрат пального, яких майже неможливо досягти у реальних умовах. Під час таких випробувань водії їздять максимально ощадливо.

Багатьом сучасним водіям доводиться часто стояти у пробках, через що сильно збільшується витрата пального авто. У таких умовах важко уникнути різких гальмувань та розгонів.

Британські експерти проводять тести у лабораторії, в якій імітуються реальні маршрути водіїв. Вони враховують зупинки та поїздки автомагістралями. Завдяки цьому всі моделі знаходяться в однакових умовах.

Перед тестами автомобілі зважують та перевіряють тиск у шинах. Потім клімат-контроль встановлюється на +21 ° C або середню точку шкали температури. Також вимикаються фари та інше електрообладнання.

Автомобілі з найнижчою витратою пального

Автовиробники поступово роблять свої моделі економнішими. Часто цього вдається досягти завдяки впровадженню сучасних технологій та продуманій аеродинаміці кузова.

Загалом у рейтинг увійшли 10 вживаних автомобілів з найнижчою витратою пального в реальних умовах. Усі ці моделі вже не можна купити новими на європейському ринку.

Топ-10 найекономніших автомобілів з пробігом:

Skoda Octavia 2.0 TDI 115 – 4,9 літра на 100 км. Suzuki Celerio 1.0 – 4,9 літра на 100 км. Opel/Vauxhall Astra 1.6 CDTi 110 Ecoflex – 5 літрів на 100 км. Volkswagen Up 1.0 S/S 60 – 5 літрів на 100 км. Seat Leon 1.6 TDI 110 Ecomotive – 5 літрів на 100 км. Suzuki Baleno 1.0 Boosterjet – 5,1 літра на 100 км. Skoda Citigo 1.0 60 – 5,1 літра на 100 км. Renault Kadjar 1.5 dCi 110 – 5,15 літра на 100 км. Skoda Superb Estate 2.0 TDI 150 – 5,2 літра на 100 км. Ford Mondeo 1.5 – 5,3 літра на 100 км.

Skoda Octavia з 2,0-літровим турбодизелем виявилася найекономнішою моделлю з пробігом. Цей автомобіль у середньому витрачає менше ніж 5 літрів пального на 100 км.

Компактний хетчбек Suzuki Celerio лише трохи поступився лідеру з економності. Ця модель також має бюджетний цінник.