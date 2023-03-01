У Греції зіткнулися пасажирський та вантажний потяги: загинули десятки людей, фото

У ніч на середу, 1 березня, в Греції зіткнулися два потяги - пасажирський і вантажний, спалахнула пожежа. Загинуло щонайменше 16 людей, ще 85 отримали травми.

Про це повідомляє CNN Greece, інформує Апостроф.

Пасажирський поїзд прямував з Афін до Салоніки, біля міста Лариса сталося його лобове зіткнення з вантажним потягом. У поїзді було близько 350 пасажирів. За словами однієї з пасажирок, потяг зігнувся на 90 градусів, впав в урвище і наполовину повис у повітрі.

Прес-секретар пожежної охорони Василіс Вартакоянніс повідомив, що відомо про 16 загиблих та 85 поранених. На місці зіткнення працюють рятувальники.

Кількість загиблих може збільшитися, оскільки серед уламків все ще є люди, а деяких пасажирів могло відкинути на десятки метрів через сильне зіткнення поїздів, пише efemerida.

Зазначається, що рятувальники працюють у надскладних умовах, їхня робота утруднена, оскільки вагони перетворилися на купи металу та через високу температуру.


Олена Руденко, Апостроф





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