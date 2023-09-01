В "Укрзалізниці" з’явилась послуга онлайн-замовлення спецвагонів для людей з інвалідністю

Загалом компанія має 50 вагонів з підйомниками або пандусами.

АТ "Укрзалізниця" запропонувала новий сервіс для своїх клієнтів - онлайн-замовлення спеціальних вагонів для осіб з інвалідністю. Про це інформує пресслужба компанії, інформує ZN.ua.

Як зазначається у повідомленні: "Відтепер не потрібно приїздити на вокзал, аби забронювати місце. Хоча можливість замовити вагон безпосередньо у касі також залишається у якості резервної".

Сервіс призначено для осіб з інвалідністю І групи або дітей з інвалідністю, пасажирів на кріслах колісних та осіб, які їх супроводжують.

Заявку на інклюзивний вагон необхідно подати через онлайн-сервіс принаймні за три доби до дати запланованої подорожі. Упродовж 24 годин оператори мають взяти заявку в роботу та зв’язатися із замовником послуги.

Отримати та сплатити квитки можна в касі не пізніше ніж за годину до відправлення поїзда. Також в "Укрзалізниці" нагадали про послугу замовлення вокзального помічника, який допоможе з багажем і посадкою.

Загалом компанія має 50 вагонів з підйомниками або пандусами, з яких 37 – вагони нового покоління, які збудовано протягом останнього року. Усі ці вагони мають умови для інклюзивного користування, зокрема, є універсальна вбиральня, а купе облаштоване для потреб людей з інвалідністю.

У новозбудованих вагонах у такому купе розташовані спальні дивани, які можуть змінювати кут нахилу й фіксувати тіло, пульт для регулювання освітлення, кнопку для звернення до провідника та пристрій для гучномовного зв'язку з ним.


Олена Середа, ZN.ua





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