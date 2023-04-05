В Одесі судять 7 людей за продаж підроблених посвідчень водія

В Одесі прокуратура передала до суду для розгляду по суті обвинувальний акт та матеріали кримінальної справи стосовно 7 учасників злочинної групи, які виготовляли та продавали підроблені посвідчення водія. Про це повідомила прес-служба Одеської обласної прокуратури.

За даними досудового слідства, ця злочинна група діяла в Одесі з 2020 року до травня 2022 року. Зловмисники виготовляли та продавали підроблені посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, картки водія тощо.

У лідера цієї злочинної спільноти були "знайомі", які мали доступ до реєстрів єдиної інформаційної системи МВС. Від них він отримував реальні реквізити (номери, серію та дату видачі), які потім використовували для виготовлення підроблених документів.

Зловмисники створили в Інтернеті сайт, через який отримували замовлення на підроблені посвідчення водія та інші підроблені документи. Також вони отримували замовлення через соціальні мережі. Підроблені посвідчення водія відправляли поштовими службами доставки, наприклад, "Новою поштою". Покупці, отримавши підроблені посвідчення водія, платили за них за допомогою функції "накладений платіж".

Підроблене посвідчення водія та інші підроблені документи продавали за 4-9 тисяч гривень. Ціна залежала від кількох факторів. Досудове слідство встановило 150 злочинних епізодів. Насправді злочинних епізодів більше, оскільки не всі можна довести.

Слідчі поліції за даними фактами відкрили кримінальне провадження за статтями 199, 358 та 361-2 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт та матеріали кримінальної справи вже передали до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, що в нашій країні передбачена кримінальна відповідальність за використання свідомо підробленого документа – частина 4 статті 358 Кримінального кодексу. Максимальне покарання за нею – арешт терміном до 6 місяців або обмеження волі терміном до 2 років. Щоправда, найчастіше обмежуються штрафом. Іноді також конфіскують автомобіль. Такі випадки були.

Наприклад, у Львівській області за рішенням суду 20-річного місцевого мешканця за використання підробленого техпаспорту на автомобіль оштрафували на 17 тисяч гривень, а його автомобіль Audi А6 конфіскували на користь держави.

Раніше стало відомо, що водій позашляховика Toyota Land Cruiser Prado після простої розмови з поліцейським отримав штраф через "Дію", хоча він й не порушував правил дорожнього руху.