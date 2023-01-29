Одразу 40 людей загинуло під час масштабного ДТП в Пакистані

Щонайменше 40 людей загинули та ще четверо отримали поранення після того, як мікроавтобус на швидкості врізався в опору мосту в пакистанській провінції Белуджистан. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на пакистанську поліцію.

"Автобус швидко загорівся, і всі пасажири згоріли заживо. Аварія в районі Ласбела південно-західної провінції сталася через те, що маршрутний автобус їхав на високій швидкості", — сказав Мохамад Абдулла, офіцер поліції провінційного центру управління поліцією.

Як відомо, пасажирські автобуси та фургони в Пакистані зазвичай переповнені та мають мало засобів безпеки. Ця причина зазвичай призводить до смертельних аварій у південноазіатській країні. У листопаді інший мікроавтобус з’їхав у глибокий кювет, у результаті чого загинули 20 пасажирів, у тому числі 11 дітей.