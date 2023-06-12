В Австралії перекинувся весільний автобус. Загиунли 10 людей, є багато постраждалих
Правоохоронці досі встановлюють особи загиблих.
В Австралії перекинувся весільний автобус, внаслідок чого 10 людей загинули, ще 25 перебувають у лікарні, передає BBC. Аварія сталася у виноробному регіоні країни – Хантер-Веллі, коли пасажири автобуса ввечері поверталися з весілля на виноробні. Молодят в автобусі не було, інформує ZN.ua.
Поліція повідомила, що вже висунула звинувачення 58-річному водієві автобуса. Однак поки дані щодо звинувачення не розголошуються. Причини аварії також поки невідомі.
Автобус перекинувся близько 23:30 за місцевим часом (16:30 за Києвом). За даними поліції, тоді в цьому районі був сильний туман. Автобус перекинувся під час повороту на кільцевій дорозі з трасою. Влада каже, що транспортний засіб вже підняли.
At least ten wedding guests killed in bus crash in New South Wales, Australia.
В. о. помічника комісара поліції Нового Південного Уельсу Трейсі Чепмен зазначила, що гості їхали до Сінглтона, «імовірно, для проживання». Двох із тих, хто вижив, з місця аварії довелося вивозити гелікоптером. Місцеві ЗМІ повідомляють, що принаймні один із них досі перебуває у важкому стані. За словами Чепмен, поліція все ще встановлює особи загиблих.
Водночас повідомляється, що дехто з поранених пасажирів перебуває у лікарні Джона Хантера. Однак багатьох постраждалих доправили до Сіднея.
Один з гостей весілля розповів, що день був «казковим», поки не з’явилася новина про аварію.