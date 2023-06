В Австралії перекинувся весільний автобус. Загиунли 10 людей, є багато постраждалих

Правоохоронці досі встановлюють особи загиблих.

В Австралії перекинувся весільний автобус, внаслідок чого 10 людей загинули, ще 25 перебувають у лікарні, передає BBC. Аварія сталася у виноробному регіоні країни – Хантер-Веллі, коли пасажири автобуса ввечері поверталися з весілля на виноробні. Молодят в автобусі не було, інформує ZN.ua .

Поліція повідомила, що вже висунула звинувачення 58-річному водієві автобуса. Однак поки дані щодо звинувачення не розголошуються. Причини аварії також поки невідомі.

Автобус перекинувся близько 23:30 за місцевим часом (16:30 за Києвом). За даними поліції, тоді в цьому районі був сильний туман. Автобус перекинувся під час повороту на кільцевій дорозі з трасою. Влада каже, що транспортний засіб вже підняли.