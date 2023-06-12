В Австралії перекинувся весільний автобус. Загиунли 10 людей, є багато постраждалих

Правоохоронці досі встановлюють особи загиблих.

В Австралії перекинувся весільний автобус, внаслідок чого 10 людей загинули, ще 25 перебувають у лікарні, передає BBC. Аварія сталася у виноробному регіоні країни – Хантер-Веллі, коли пасажири автобуса ввечері поверталися з весілля на виноробні. Молодят в автобусі не було, інформує ZN.ua .

© Скріншот Youtube

Поліція повідомила, що вже висунула звинувачення 58-річному водієві автобуса. Однак поки дані щодо звинувачення не розголошуються. Причини аварії також поки невідомі.

Автобус перекинувся близько 23:30 за місцевим часом (16:30 за Києвом). За даними поліції, тоді в цьому районі був сильний туман. Автобус перекинувся під час повороту на кільцевій дорозі з трасою. Влада каже, що транспортний засіб вже підняли.

At least ten wedding guests killed in bus crash in New South Wales, Australia.



Find more: https://t.co/8xyWy2cBPY pic.twitter.com/rxDE3p6taV — Sky News (@SkyNews) June 12, 2023

В. о. помічника комісара поліції Нового Південного Уельсу Трейсі Чепмен зазначила, що гості їхали до Сінглтона, «імовірно, для проживання». Двох із тих, хто вижив, з місця аварії довелося вивозити гелікоптером. Місцеві ЗМІ повідомляють, що принаймні один із них досі перебуває у важкому стані. За словами Чепмен, поліція все ще встановлює особи загиблих.

Водночас повідомляється, що дехто з поранених пасажирів перебуває у лікарні Джона Хантера. Однак багатьох постраждалих доправили до Сіднея.

Один з гостей весілля розповів, що день був «казковим», поки не з’явилася новина про аварію.

«Ми всі почали панікувати», — сказав він.