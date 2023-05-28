В Обухові мотоцикліст в'їхав у людей на переході. Є постраждалі
У постраждалих травми різного ступеня тяжкості.
В Обухові Київської області мотоцикліст влетів у людей на пішохідному переході. Як наслідок – п’ятеро постраждалих, включно з водієм мотоцикла,
«18-річний кермувальник Yamaha проігнорував червоне світло, врізався у легковик, а потім у групу пішоходів. Госпіталізовано водія та пасажира мотоцикла, а також трьох громадян, які рухалися узбіччям», – написав Небитов у Telegram.
За попередніми даними, всі постраждали дістали численні травми, які медики оцінюють як важкі та середньої тяжкості.
Нагадаємо, в ніч на 26 травня суддя Макарівського районного суду Олексій Тандир збив на блокпосту 23-річного нацгвардійця. Військовий від отриманих травм загинув на місці. Наступного дня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.