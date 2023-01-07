У Туреччині перекинувся автобус, є загиблі та постраждалі

Водія затримано, ведеться розслідування.

У Туреччині перекинувся автобус, є загиблі та постраждалі
© Abdullah ?ift?i / Twitter

У Туреччині перекинувся пасажирський автобус, внаслідок чого п'ятеро людей загинули, серед них була дитина, 22 постраждали, повідомляє СNN T?rk.

Аварія сталася близько 03:00 на трасі Діярбакир-Сільван в районі населеного пункту Багдері. Пасажирський автобус з номерним знаком 34 FMS 652, що належить компанії Yeni Diyarbakir, що прямував з Діярбакира до Ігдира, перекинувся на бік після того, як водій втратив контроль над кермом.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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