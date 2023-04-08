У Молдові перекинувся автобус, який їхав до Києва, є госпіталізовані

Наразі невідомо, чи є серед них громадяни України.

Сьогодні, 8 квітня, у Молдові на трасі Бєльці-Дрокія близько 09:40 перекинувся автобус, який прямував до Києва. Видання NewsMaker повідомляє, що у ньому був 21 пасажир, наразі відомо про 9 госпіталізованих.

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"У Дрокіївському районі вранці 8 квітня перекинувся рейсовий автобус, який прямував з Кишинева до Києва. Дев'ятеро іноземних громадян доправили до лікарні для надання медичної допомоги", - пише ЗМІ, посилаючись на Генеральний інспекторат поліції, інформує ZN.ua .

Експерти вже встановили причину ДТП - водій не впорався з кермуванням автобусом, врізався в дерево та перекинувся у кювет.

Інформації від української сторони поки що немає, тому невідомо, чи є серед госпіталізованих наші громадяни.