«Украерорух» планує відновити польоти над Україною одразу після закінчення війни

У відомстві спростували інформацію, що небо над Україною буде закрите до 2029 року.

«Украерорух» спростував інформацію про те, що відновлення польотів в Україні стане можливим лише з кінця 2029 року, інформує ZN.ua .

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У державному підприємстві пояснили , що опублікований довгостроковий прогноз Євроконтролю, який видається двічі на рік, базується на поточній ситуації в авіаційній галузі та конфігурації маршрутів.

Зокрема, йдеться про закриття повітряного простору України для цивільних польотів через воєнні дії, суттєві обмеження польотів у повітряному просторі Молдови, Росії та Білорусі, суттєве зменшення польотів у Польщі, Балтійських, Скандинавських країнах, та відповідне збільшення інтенсивності польотів у південно-східній частині Європи з метою обльоту закритих зон тощо.

Водночас, в ДП «Украерорух» пояснили, що для створення прогнозів Євроконтроль не генерує та не використовує воєнні прогнози, а також інші фактори невизначеності, як зокрема, непрогнозовану економічну турбулентність, ескалацію геополітичної напруженості, інші непередбачувані події, які можуть мати негативний вплив на розвиток авіації.

«Тому з огляду на факт існуючої військової агресії Російської Федерації на території України, фахівці Євроконтролю на основі цих актуальних вхідних даних зробили припущення до кінця горизонту планування — тобто до 2029 року. Після появи нових об’єктивних факторів, як то завершення війни та переформатування мережі маршрутів, прогноз Євроконтролю буде оновлено з використанням нових даних», — йдеться у повідомленні «Украероруху».