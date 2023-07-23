Ryanair готовий ризикувати і відновити авіаперельоти в Україну ще в цьому році

Авіакомпанія Ryanair прагне застовпити собі чільні позиції в українському небі. Найбільший лоукостер Європи готовий відновити польоти в Україну ще цьогоріч – навіть, якщо війна ще триватиме. Крім того, Ryanair готова вкласти в розвиток технічної інфраструктури нашої країни до півмільярда доларів.

Про це заявив виконавчий директор Ryanair Майкл О'Лірі, який відвідав Україну разом з іншими представниками топ-менеджменту ірландського лоукостера.

Ще на самому початку повномасштабної війни в компанії Ryanair заявили, що йдуть з українського неба, аби незабаром знову повернутися в нього. За час, доки триває війна, у керівництві Ryanair вже неодноразово запевняли, що будуть першою авіакомпанією, яка повернеться в Україну відразу після закінчення війни. Однак тепер у Ryanair з'явився новий план: вони можуть повернутися ще раніше - навіть попри те, що Україна досі воює.

"Розглядаємо два плани: один – коли війна закінчиться, і все відкриється за один чи два дні. І другий, найімовірніший, за яким ми можемо запланувати невелику кількість рейсів уже наприкінці цього року”, – заявив Майкл О'Лірі.

Як тільки в Україні частково відкриють повітряний простір, Ryanair готова буде повернутися хоча би з кількома рейсами.

Ну, а щодо повоєнних планів ірландського лоукостера на співробітництво з Україною, то вони грандіозні. Ryanair зобов'язалася масштабно відновити авіасполучення між Європою та Україною протягом двох місяців після війни. На початках літаки Ryanair базуватимуться в аеропортах Києва, Львова та Одеси. Спочатку планують відновити невелику кількість рейсів, а далі їхня кількість зростатиме паралельно запитам українців в авіасполученні.

"Ми плануємо протягом 12 місяців розмістити літаки, пілотів, бортпровідників, запасні частини в Борисполі, Львові й Одесі. Ми могли б мати 10 літаків у Києві, можливо, п'ять літаків у Львові та один-два літаки - в Одесі, подвоївши їх кількість упродовж наступних двох-чотирьох років, у міру збільшення трафіку", - повідомив виконавчий директор.

Крім того, авіакомпанія має намір інвестувати гроші у створення власної технічної бази для обслуговування літаків на території нашої країни. Зокрема, хочуть побудувати ангари та цех з обслуговування авіадвигунів.

"Ми плануємо побудувати власний цех з обслуговування двигунів, інвестиції в який становитимуть $500 млн. Ми хочемо відкрити це в Європі, і я думаю, що Україна була б дуже цікавим місцем для чогось такого. Україна має висококваліфіковане населення, до того ж, незабаром стане членом Європейського Союзу", - заявив топ-менеджер.

Нагадаємо, у контексті таких грандіозних планів Ryanair ще на початку 2023 року став примати на роботу українських пілотів і стюардів. Компанія прагне підтримати їхню кваліфікацію на належному рівні, аби мати власний персонал для авіасполучення з Україною.