Депутати хочуть дозволити військовим ввозити автомобілі в Україну без мита, але є умова

Авто не можна буде відчужувати чи передавати протягом трьох років.

Депутати хочуть дозволити учасникам бойових дій ввозити автомобілі з-за кордону без сплати мита. Про таку ініціативу заявив член бюджетного комітету Верховної Ради Павло Бакунець, інформує ZN.ua .

За його словами, ця норма міститься у зареєстрованому у парламенті законопроекті, під яким підписалися десятки народних депутатів.

"Щоб люди із посвідченням учасника бойових дій ввозили автомобілі з-за кордону без сплати ввізного мита – так звана "нульова розмитнення", – зазначив нардеп.

Він наголосив, що на погоджувальній раді наполягатиме, щоб проект закону винесли на розгляд до ВР.

Ймовірно, що йдеться про законопроект №9058 , зареєстрований у парламенті 23 лютого 2023 року. Документ передбачає зміни до Податкового кодексу. Крім того, якщо є довіреність, транспортний засіб ввозити для військових зможуть і інші громадяни.

Авто, яке звільнять від мита, не можна буде відчужувати або передавати у володіння третім особам протягом трьох років з моменту його державної реєстрації.

Однак цей законопроект очікує ще два читання у парламенті, а потім ще й підпис президента.