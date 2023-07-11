Депутати хочуть дозволити військовим ввозити автомобілі в Україну без мита, але є умова
Авто не можна буде відчужувати чи передавати протягом трьох років.
Депутати хочуть дозволити учасникам бойових дій ввозити автомобілі з-за кордону без сплати мита. Про таку ініціативу
За його словами, ця норма міститься у зареєстрованому у парламенті законопроекті, під яким підписалися десятки народних депутатів.
"Щоб люди із посвідченням учасника бойових дій ввозили автомобілі з-за кордону без сплати ввізного мита – так звана "нульова розмитнення", – зазначив нардеп.
Він наголосив, що на погоджувальній раді наполягатиме, щоб проект закону винесли на розгляд до ВР.
Ймовірно, що йдеться про законопроект
Авто, яке звільнять від мита, не можна буде відчужувати або передавати у володіння третім особам протягом трьох років з моменту його державної реєстрації.
Однак цей законопроект очікує ще два читання у парламенті, а потім ще й підпис президента.