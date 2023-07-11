Депутати хочуть дозволити військовим ввозити автомобілі в Україну без мита, але є умова

Авто не можна буде відчужувати чи передавати протягом трьох років.

Депутати хочуть дозволити учасникам бойових дій ввозити автомобілі з-за кордону без сплати мита. Про таку ініціативу заявив член бюджетного комітету Верховної Ради Павло Бакунець, інформує ZN.ua.

Депутати хочуть дозволити військовим ввозити автомобілі в Україну без мита, але є умова

За його словами, ця норма міститься у зареєстрованому у парламенті законопроекті, під яким підписалися десятки народних депутатів.

"Щоб люди із посвідченням учасника бойових дій ввозили автомобілі з-за кордону без сплати ввізного мита – так звана "нульова розмитнення", – зазначив нардеп.

Він наголосив, що на погоджувальній раді наполягатиме, щоб проект закону винесли на розгляд до ВР.

Ймовірно, що йдеться про законопроект №9058, зареєстрований у парламенті 23 лютого 2023 року. Документ передбачає зміни до Податкового кодексу. Крім того, якщо є довіреність, транспортний засіб ввозити для військових зможуть і інші громадяни.

Авто, яке звільнять від мита, не можна буде відчужувати або передавати у володіння третім особам протягом трьох років з моменту його державної реєстрації.

Однак цей законопроект очікує ще два читання у парламенті, а потім ще й підпис президента.


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
Пальне на АЗС за тиждень здорожчало на 2-5 грн/лПальне на АЗС за тиждень здорожчало на 2-5 грн/л
Дизайнери вперше показали новий Volkswagen GolfДизайнери вперше показали новий Volkswagen Golf
Bloomberg: Тіньовий флот Росії для продажу нафти в обхід санкцій зник швидше, ніж з’явивсяBloomberg: Тіньовий флот Росії для продажу нафти в обхід санкцій зник швидше, ніж з’явився
Суддя Тандир на момент скоєння ДТП був напідпитку — висновок експертизиСуддя Тандир на момент скоєння ДТП був напідпитку — висновок експертизи
Депутати хочуть дозволити військовим ввозити автомобілі в Україну без мита, але є умоваДепутати хочуть дозволити військовим ввозити автомобілі в Україну без мита, але є умова
Блок рекламы


Похожие новости
Українці витратили 1 млрд євро на нові автомобіліУкраїнці витратили 1 млрд євро на нові автомобілі
Українці стали рідше замовляти експертне дослідження автомобілівУкраїнці стали рідше замовляти експертне дослідження автомобілів
Розмитнення автомобілів через “Дію“ з'явиться в 2023 році, - МінцифриРозмитнення автомобілів через “Дію“ з'явиться в 2023 році, - Мінцифри
В Україні збільшать штраф за порушення ПДР: є умоваВ Україні збільшать штраф за порушення ПДР: є умова
ТОП-10 легкових автомобілів, які запросто проїдуть 400 тис. кмТОП-10 легкових автомобілів, які запросто проїдуть 400 тис. км
Паливна криза очікує на Україну: водіїв попередили про небезпекуПаливна криза очікує на Україну: водіїв попередили про небезпеку
Аеропорт Львів хочуть запустити за прикладом "зернового коридору"Аеропорт Львів хочуть запустити за прикладом "зернового коридору"
Українці стали частіше купувати нові автомобілі: яким моделям віддають перевагуУкраїнці стали частіше купувати нові автомобілі: яким моделям віддають перевагу
Україна може отримати від Австралії бронеавтомобілі HawkieУкраїна може отримати від Австралії бронеавтомобілі Hawkie
В Україні дорожчають б/в автомобілі: скільки коштують популярні моделіВ Україні дорожчають б/в автомобілі: скільки коштують популярні моделі
Последние новости
Подгружаем последние новости