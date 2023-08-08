Обрати й забронювати номер на авто: в Україні запрацювала нова послуга онлайн

Замовлення номерного знаку можна здійснити через електронний кабінет водія.

У понеділок, 7 серпня, в Україні запустили нову сервісну послугу МВС, що дозволяє обирати та бронювати бажаний номерний знак для автомобіля, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в Telegram, інформує ZN.ua.

Обрати й забронювати номер на авто: в Україні запрацювала нова послуга онлайн
© pixabay/fill

За його словами, замовлення передбачено за типом транспортного засобу. На окремий транспортний засіб можна отримати лише один номер. Відповідне бронювання діятиме протягом десяти календарних днів – після закінчення терміну замовлення автоматично скасується.

Послуга має бути доступна в електронному кабінеті водія за посиланням https://e-driver.mvs.gov.ua/login.

"Реформування державних сервісів навіть під час війни – можливе. І це ще один крок до реалізації онлайн-послуги перереєстрації транспортних засобів у майбутньому", – зазначив Клименко.


Максим Царук, ZN.ua





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