При ввезенні всіх “євроблях“ під розмитнення тепер потрібно вносити фінансову гарантію

З 1 лютого 2023 року набули чинності нововведення, які передбачають внесення фінансової гарантії при ввезенні в Україну абсолютно всіх транспортних засобів на іноземних номерах, призначених під розмитнення. Про це повідомила компанія West Auto Hub.

Раніше для певних типів транспортних засобів, які ввозили у нашу країну для розмитнення, можна було просто оформити попередню декларацію. Тепер же при ввезенні всіх ТЗ під розмитнення потрібно внести так звану "фінансову гарантію". Скільки це в грошах? Фінансова гарантія еквівалентна повній вартості розмитнення автомобіля. Тобто може йтися про дуже великі суми.

Куди вносять фінансову гарантію? Гроші потрібно перераховувати на рахунок митниці, через яку ввозиться автомобіль на іноземних номерах.

Після того, як стане відома остаточна вартість розмитнення автомобіля, зайву частину фінансової гарантії віддадуть. Якщо фінансова гарантія не покриває вартість розмитнення, то за це потрібно буде заплатити додатково.

Нагадаємо, за даними Інституту досліджень авторинку, у 2022 році в Україну ввезли та зареєстрували майже 405 000 б/в автомобілів. Це на 24,2% менше, ніж у 2021 році, який був рекордним роком із ввезення в Україну автомобілів на іноземних номерах. Це сталося, незважаючи на війну, завдяки безплатному розмитненню всіх євроблях, яке діяло три місяці (з квітня по травень 2022 року).

Найпопулярніші моделі автомобілів, які в 2022 році ввезли в Україну, - це Volkswagen Passat, Volkswagen Golf, Skoda Octavia, Renault Megane і Renault Scenic. Тобто переваги українських автомобілістів змінилися мінімально. У цьому списку нова модель порівняно з 2021 роком лише одна – Renault Scenic.

Найчастіше українці у 2022 році привозили з-за кордону дизельні автомобілі. Але загалом у минулому році українці найчастіше купували бензинові автомобілі.

Експерти прогнозують, що у 2023 році автомобільний ринок в Україні потроху оживатиме. Це залежатиме від багатьох чинників, у тому числі від економічної ситуації в країні, від курсу долара, від положення на фронті і навіть від того, проводяться чи ні планові або аварійні відключення електроенергії.

Тим часом, раніше стало відомо, що в Україні в рамках боротьби з нелегальним ринком палива заборонять розплачуватись готівкою за бензин.