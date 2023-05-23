Водійське посвідчення тепер можна замінити через «Дію»
Можна замовити нове або перейти на електронне.
В Україні постійно збільшується кількість документів, які можна отримати через сервіси «Дія». Тепер через застосунок можна подати заяву на заміну водійського посвідчення та створити електронний документ. Про це у своєму Telegram-каналі
За його словами, ця послуга доступна:
- для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення;
- для тих, хто загубив чи пошкодив документ;
- для тих, хто змінив прізвище;
- для тих, хто хоче замінити пластиковий документ на електронний.
Треба подати заяву в застосунку, а потім забрати посвідчення в сервісному центрі МВС. Чи взагалі відмовитись від пластикового документа та залишити лише цифровий. Адже в Україні прирівняли пластикове водійське посвідчення до електронного.
«Подайте заяву про заміну в Дії та оплатіть протягом 10 хв, інакше вона анулюється. Далі чекайте на запрошення до сервісного центру МВС або на push-сповіщення від Дії про готовність цифрового документа», – повідомив міністр.
Щоб послуга працювала, треба обов’язково оновити застосунок.
Як подати заяву на заміну посвідчення
- Авторизуйтесь у «Дії».
- Натисніть на три крапки внизу цифрового водійського.
- В меню оберіть пункт «Заміна посвідчення».
- Зазначте причину заміни, адресу та тип посвідчення. Можна замовити пластик або тільки цифровий варіант.
- Вкажіть контактні дані.
- Перевірте заяву та підпишіть.
- Сплатіть послугу.
- Очікуйте на сповіщення про видачу документу.