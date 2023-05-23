Водійське посвідчення тепер можна замінити через «Дію»

Можна замовити нове або перейти на електронне.

В Україні постійно збільшується кількість документів, які можна отримати через сервіси «Дія». Тепер через застосунок можна подати заяву на заміну водійського посвідчення та створити електронний документ. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує ZN.ua.

Водійське посвідчення тепер можна замінити через «Дію»

За його словами, ця послуга доступна:

  • для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення;
  • для тих, хто загубив чи пошкодив документ;
  • для тих, хто змінив прізвище;
  • для тих, хто хоче замінити пластиковий документ на електронний.

Треба подати заяву в застосунку, а потім забрати посвідчення в сервісному центрі МВС. Чи взагалі відмовитись від пластикового документа та залишити лише цифровий. Адже в Україні прирівняли пластикове водійське посвідчення до електронного.

«Подайте заяву про заміну в Дії та оплатіть протягом 10 хв, інакше вона анулюється. Далі чекайте на запрошення до сервісного центру МВС або на push-сповіщення від Дії про готовність цифрового документа», – повідомив міністр.

Щоб послуга працювала, треба обов’язково оновити застосунок.

Як подати заяву на заміну посвідчення

  • Авторизуйтесь у «Дії».
  • Натисніть на три крапки внизу цифрового водійського.
  • В меню оберіть пункт «Заміна посвідчення».
  • Зазначте причину заміни, адресу та тип посвідчення. Можна замовити пластик або тільки цифровий варіант.
  • Вкажіть контактні дані.
  • Перевірте заяву та підпишіть.
  • Сплатіть послугу.
  • Очікуйте на сповіщення про видачу документу.


Аліса Ігітян, ZN.ua





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