Призначення належного користувача авто: як це зробити через «Дію»

Для цього потрібно зробити декілька кроків.

Попри війну, в Україні з'являються нові цифрові послуги. Зокрема, українці можуть призначити належного користувача автомобіля в онлайн-режимі. У Головному сервісному центрі МВС розповіли, як це можна зробити у застосунку «Дія», інформує ZN.ua.

Призначення належного користувача авто: як це зробити через «Дію»
© freepik/freepik

Як призначити належного користувача в «Дії»

Щоб призначити належного користувача автомобіля у «Дії», необхідно зробити такі кроки:

  • власник транспортного засобу авторизується, обирає авто зі списку своїх, вказує термін призначення належного користувача, залишає номер телефону та e-mail і створює запит на шеринг — QR-код.
  • авторизується водій, сканує QR-код з екрана власника транспортного засобу і підтверджує свою згоду на шеринг.
  • після погодження з боку майбутнього водія — заявку підтверджує власник транспортного засобу і вона потрапляє на обробку до сервісного центру МВС.

Слід зазначити, що розгляд заяви сервісними центрами МВС відбувається автоматично. Обробка запитів триває до 5 хвилин у реальному часі.

У водія, якого призначили належним користувачем, з’являється серед документів у Електронному кабінеті водія та в застосунку «Дія» свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, яким йому тепер можна керувати на законних підставах.

Також у «Дії» після призначення належного користувача сторони (власник і водій) можуть скасувати цей шеринг.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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