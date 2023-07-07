Укрзалізниця змінила систему купівлі квитків в Інтернеті: про що потрібно знати пасажирам

Укрзалізниця запустила нові функції під час продажу квитків онлайн через додаток компанії. Пасажири тепер зможуть купувати проїзні документи з пересадкою, зокрема під час поїздки у межах одного поїзда.

У прес-службі національного перевізника повідомили, що для доступу до нових функцій потрібно оновити додаток Укрзалізниці. Послуга протягом тижня стане доступною всім користувачам.

Директор департаменту з питань інформаційних технологій компанії Ернест Клименко зазначив, що в деяких випадках маршрут з пересадкою буде швидшим за прямий. Тому пасажирам порадили обирати різні варіанти та подорожувати залізницею.

Як діє пересадка на поїзд

Мінімальний час на пересадку між різними поїздами становить 20 хвилин, щоб пасажири змогли зорієнтуватись на станції. Максимальний час у дорозі – 36 годин. Якщо пересадки вимагатимуть більшого часу, їх не пропонуватимуть пасажирам.

Укрзалізниця підбиратиме найзручніші рейси для пересадок з мінімальною відстанню за маршрутом.

Навіщо потрібна пересадка всередині поїзда

Функція буде зручна для тих пасажирів, які не можуть взяти квитки на повний маршрут. Укрзалізниця у свою чергу зможе раціональніше використовувати можливості перевезення.

Якщо в поїзді немає вільного місця протягом усього маршруту, система запропонує користувачеві пересісти в ході поїздки на інше місце, яке звільниться іншим пасажиром раніше. Тоді замовнику прийде два квитки на той самий поїзд.

"Завантажуйте за посиланням, користуйтеся та обов'язково ділитесь з нами своїми думками щодо цього сервісу – це допоможе нам краще оптимізувати маршрути та пересадки для зручності пасажирів", - зазначили в УЗ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Укрзалізниця запустила нову послугу – проїзд у жіночих купе. Одна з пасажирок поскаржилася, що до них не пускають хлопчиків з 6-річного віку.