Українське посвідчення водія тепер можна обміняти у Німеччині

З 31 березня в Берліні запрацював відокремлений підрозділ ДП «Документ». Німеччина стала п’ятою країною, де можна обміняти українське посвідчення водія на таке ж українське. Про це повідомляє пресслужба ГСЦ МВС.

Українське посвідчення водія тепер можна обміняти у Німеччині
Фото: pixabay.com

Стаціонарний центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс» знаходиться за адресою: Am Treptower Park 14, 12435 Berlin, поверх 2.

Послуга з обміну посвідчення водія надається за графіком:

  • вівторок — п'ятниця з 9:00 до 17:00
  • субота з 9:00 до 15:30
  • неділя та понеділок — вихідні

У яких випадках обмінюється посвідчення водія

  • у наявного вичерпався термін дії;
  • написи на пластиковому бланку стерлись і не читаються;
  • особа змінила дані — прізвище, ім'я, по-батькові;
  • водій бажає замінити старе посвідчення на нове.

У центрі обслуговування громадян «Паспортний сервіс» у Берліні обмін посвідчення водія проводиться за таким же алгоритмом, як і в інших центрах ДП «Документ» за кордоном.

Нагадаємо, що такі ж центри знаходяться ще у: Польщі, Чехії, Словаччині, Туреччині. З усіма адресами відокремлених підрозділів ДП «Документ» можна ознайомитися за цим посиланням.

Пакет документів

Для отримання послуги обміну водійського необхідно подати пакет документів:

  • паспорт громадянина України із зазначеним у ньому зареєстрованим місцем проживання, а якщо паспорт у форматі ID-картки без наявних відомостей про реєстрацію місця проживання, то разом надається витяг про реєстрацію місця проживання особи;
  • довідка платника податків — «ідентифікаційний код»;
  • наявне посвідчення водія, яке підлягає обміну;
  • документ, що підтверджує зміну особистих даних (наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу тощо) у разі зміни таких даних.

Алгоритм надання послуги

У центрі обслуговування громадян «Паспортний сервіс» у Берліні обмін посвідчення водія проводиться за таким же алгоритмом, як і в інших центрах ДП «Документ» за кордоном.

Адміністратор «Паспортного сервісу» на фронт-офісі отримує повний пакет документів, необхідних для оформлення, фотографує людину та формує заявку для обміну посвідчення водія за кордоном. На бек-офісі адміністратор сервісного центру МВС в Україні розглядає заявку на обмін посвідчення водія. У разі успішного розгляду заявки, адміністратор у Берліні роздруковує на спеціальному бланку готове нове посвідчення водія.

Пакет документів

Необхідні документи для отримання послуги обміну українського посвідчення водія на таке ж українське:

  • паспорт громадянина України (у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи),
  • довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків,
  • документ, що підтверджує зміну особистих даних (наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу),
  • наявне посвідчення водія, яке підлягає обміну.





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