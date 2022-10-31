З українського порту не змогло вийти судно із зерном для Ефіопії

Усьому вина поновлення Росією блокади морських шляхів.

З українського порту не змогло вийти судно із зерном для Ефіопії
© Олександр Кубраков/Twitter

Судно Ikaria Angel не змогло відправитись у неділю з українського порту до Ефіопії через поновлення російської блокади «зернових коридорів», повідомив у Twitter міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Судно було напередодні завантажено 40 тисячами тон зерна та мало 30 жовтня відправитись до місця призначення.

«Ці продукти призначалися для ефіопів, які перебувають на межі голоду. Але через блокування «зернового коридору» Росією експорт неможливий», - зазначив міністр.

Under the @WFP @UN the IKARIA ANGEL ? loaded w/ 40 K tons of grain was supposed to leave the ?? port today. These foodstuffs were intended for Ethiopians ??, that are on the verge of famine. But due to the blockage of the “grain corridor” by #Russia the export is impossible. pic.twitter.com/SoS7IborRL

— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) October 30, 2022

Раніше Кубраков повідомив, що під надуманим приводом Росія блокує 2 мільйони тонн зерна на 176 суднах, які вже перебувають у морі.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Укравтодор оцінив збитки для мережі автодоріг УкраїниУкравтодор оцінив збитки для мережі автодоріг України
З українського порту не змогло вийти судно із зерном для ЕфіопіїЗ українського порту не змогло вийти судно із зерном для Ефіопії
Більшість українських АЗС продовжують завищувати ціниБільшість українських АЗС продовжують завищувати ціни
Нові “права“ кожні 5-10 років: у закон хочуть внести важливу змінуНові “права“ кожні 5-10 років: у закон хочуть внести важливу зміну
Kia у 2023 році зніме з конвеєра спортивний седан StingerKia у 2023 році зніме з конвеєра спортивний седан Stinger
Блок рекламы


Похожие новости
Графік електротранспорту в Україні: як працюватимуть тролейбуси та трамваїГрафік електротранспорту в Україні: як працюватимуть тролейбуси та трамваї
Польща запускає судноплавний канал на Балтику в обхід РосіїПольща запускає судноплавний канал на Балтику в обхід Росії
Проїзд у всіх видах громадського транспорту в Києві дозволять сплачувати банківською карткоюПроїзд у всіх видах громадського транспорту в Києві дозволять сплачувати банківською карткою
Сьогодні з українських портів вийшли одразу шестеро суден із зерномСьогодні з українських портів вийшли одразу шестеро суден із зерном
Перевірка як в аеропорту: на вокзалі Харкова посилили заходи безпекиПеревірка як в аеропорту: на вокзалі Харкова посилили заходи безпеки
Зупинка транспорту під час тривог: київська влада пішла далі й вже обирає місця для встановлення бетонних зупинок-укриттівЗупинка транспорту під час тривог: київська влада пішла далі й вже обирає місця для встановлення бетонних зупинок-укриттів
У Донецькій області з 11 серпня починає діяти особливий режим в'їзду та виїзду транспортуУ Донецькій області з 11 серпня починає діяти особливий режим в'їзду та виїзду транспорту
Літак розбився біля аеропорту в росії, ніхто не вижив: перші подробиці та кадри з місцяЛітак розбився біля аеропорту в росії, ніхто не вижив: перші подробиці та кадри з місця
У порт Чорноморська вперше з 24 лютого прибуло судно для завантаженняУ порт Чорноморська вперше з 24 лютого прибуло судно для завантаження
Судно з українським зерном пройшло інспекцію в СтамбуліСудно з українським зерном пройшло інспекцію в Стамбулі
Последние новости
Подгружаем последние новости