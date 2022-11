З українського порту не змогло вийти судно із зерном для Ефіопії

Судно Ikaria Angel не змогло відправитись у неділю з українського порту до Ефіопії через поновлення російської блокади «зернових коридорів», повідомив у Twitter міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Судно було напередодні завантажено 40 тисячами тон зерна та мало 30 жовтня відправитись до місця призначення.

«Ці продукти призначалися для ефіопів, які перебувають на межі голоду. Але через блокування «зернового коридору» Росією експорт неможливий», - зазначив міністр.