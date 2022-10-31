З українського порту не змогло вийти судно із зерном для Ефіопії

Судно Ikaria Angel не змогло відправитись у неділю з українського порту до Ефіопії через поновлення російської блокади «зернових коридорів», повідомив у Twitter міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Судно було напередодні завантажено 40 тисячами тон зерна та мало 30 жовтня відправитись до місця призначення.

«Ці продукти призначалися для ефіопів, які перебувають на межі голоду. Але через блокування «зернового коридору» Росією експорт неможливий», - зазначив міністр.

Under the @WFP @UN the IKARIA ANGEL ? loaded w/ 40 K tons of grain was supposed to leave the ?? port today. These foodstuffs were intended for Ethiopians ??, that are on the verge of famine. But due to the blockage of the “grain corridor” by #Russia the export is impossible. pic.twitter.com/SoS7IborRL — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) October 30, 2022

Раніше Кубраков повідомив, що під надуманим приводом Росія блокує 2 мільйони тонн зерна на 176 суднах, які вже перебувають у морі.