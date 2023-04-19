Інспекції суден із українським зерном відновлюють – Кубраков

Дотиснути Росію вдалось Туреччині.

Перевірки суден в рамках укладеної за посередництва ООН угоди про безпечний експорт зерна з українських чорноморських портів відновлено, повідомив у середу віце-прем'єр-міністр України Олександр Кубраков, інформує ZN.ua .

«Дійшли згоди щодо поновлення реєстрації та інспектування суден, що прибувають під завантаження українським збіжжям», - написав він у Facebook після зустрічі з міністром національної оборони Туреччині Хулусі Акаром.

Кубраков нагадав, що з 10 квітня Росія припинила реєстрацію нового вхідного флоту до участі в Ініціативі та відмовилась працювати за планами українських портів. Це зробило неможливим складання інспекційних планів та фактично зупинило вхід нових суден в рамках Зернової ініціативи. Зокрема 17 та 18 квітня не було проведено жодної інспекції суден в територіальних водах Туреччини.

Міністр наголосив, що висуваючи свої умови щодо регуляції роботи українських портів, Росія порушила офіційні процедури Спільного координаційного центру та умови Зернової угоди зокрема.

«Вдячний Міністру оборони Туреччини Акару Хулусі за конструктивний діалог та чітку позицію щодо підтримки роботи зернової ініціативи. Незважаючи, що інспекції суден будуть поновлені, продовжуємо робочі консультації з ООН та Туреччиною щодо шляхів забезпечення повноцінного виконання зернової угоди з дотримання зобов’язань всіх сторін та процедур СКЦ», - додав Кубраков.

У понеділок, 17 квітня, Верховний представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель підтвердив, що Росія заблокувала близько 50 суден в турецьких водах у Чорному морі з українським зерном.