В рамках «Зернової ініціативи» ще 13 суден сьогодні вийшли з українських портів

В рамках домовленостей з експорту українського зерна («Зернова ініціатива») із портів Великої Одеси вийшли ще 13 суден. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

«9 жовтня з портів «Одеса», «Південний» та «Чорноморськ» вийшли 13 суден з 230,7 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи», - йдеться у повідомленні відомства.

Серед судів, що вийшли з портів, зокрема:

Балкер ARGONAUT, на борту якого 71 тис. тонн пшениці для Індонезії;

Балкер ALI A, який повіз 7 тис. тонн пшениці для Лівану;

Балкер MEHMET BEY, на якому відправили 8 тис. тонн сої для Єгипту.

У відомстві наголошують, що з початку роботи так званого «зернового коридору» 305 суден вже експортували 6,8 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.