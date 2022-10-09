2022-10-09
В рамках «Зернової ініціативи» ще 13 суден сьогодні вийшли з українських портів
Україна відправила свою агропродукцію до країн Африки, Азії та Європи, інформує
В рамках домовленостей з експорту українського зерна («Зернова ініціатива») із портів Великої Одеси вийшли ще 13 суден. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.
«9 жовтня з портів «Одеса», «Південний» та «Чорноморськ» вийшли 13 суден з 230,7 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи», -
Серед судів, що вийшли з портів, зокрема:
- Балкер ARGONAUT, на борту якого 71 тис. тонн пшениці для Індонезії;
- Балкер ALI A, який повіз 7 тис. тонн пшениці для Лівану;
- Балкер MEHMET BEY, на якому відправили 8 тис. тонн сої для Єгипту.
У відомстві наголошують, що з початку роботи так званого «зернового коридору» 305 суден вже експортували 6,8 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.
Артем Руденко, ZN.ua