Українських водіїв почали штрафувати за відсутність віньєток: що це і які умови

З моменту початку повномасштабної війни росії проти України, більш ніж 14 млн українців виїхало за кордон до Європи. Лише половина з них повернулась. Крім того, Державна прикордонна служба зафіксувала, що понад 120 тис. легкових автомобілів перетнули кордон у західному напрямку.

Ще тисячі водіїв-волонтерів їздять щодня по Європі. На початку повномасштабного вторгнення українських водіїв не штрафували. Більшість країн ЄС надала підтримку у вигляді відсутності штрафів за відсутність віньєток, надали можливість користуватися платними дорогами безкоштовно. За ці 9 місяців ситуація змінилася. І багато водіїв кожного дня стикаються з достатньо високими штрафами, повідомляє OBOZREVATEL .

Проблема полягає в тому, що правила в кожній країні ЄС для українців продовжують змінюватися. Відслідкувати це неможливо, потрібно витратити місяці, щоб зібрати всі дані. Тому легше витратити 10-15 євро на віньєтки та підготуватися до поїздки завчасно, ніж потім мати тисячі штрафів. Адже навіть якщо штраф винесено несправедливо, його треба сплатити й тільки потім оскаржити в суді, що є достатньо затратною процедурою.

Ще одна проблема — це те, що не завжди зрозуміло, чи водій їде платною дорогою, чи ні. Дорожні знаки зазвичай повідомляють про це, але вони, або не зрозумілі, тому що іншою мовою, або водій помічає їх, коли вже проїхав кілька метрів платною дорогою. Це створює ризики, що водія зупинить місцева поліція і присудить штраф. Якщо в нього немає паперової чи електронної віньєтки (є-віньєтки), водію також автоматично нараховується штраф, який може сягати багато сотень євро.

Отже, дорожні збори потрібно сплачувати заздалегідь, купуючи так звану “віньєтку або є-віньєтку».

На початку війни плату для українців було скасовано майже у всіх країнах ЄС, але зараз правила всюди змінюються. Про що не завжди знають навіть самі працівники патрульної служби тієї чи іншої країни. В кожній країні є нюанси відносно тарифів, правил купівлі та процедури для отримання пільгового проїзду.

Види та система купівлі

Віньєтки можуть бути двох видів: паперові та електронні. Паперові необхідно клеїти на лобове скло автомобіля одразу після перетину кордону. Або ж просто мати в документах відмітку про оплату. І такі віньєтки можна купити на заправках або у кіосках. Кожного разу це певна “пригода».

У зв’язку з цифровізацією ця сфера теж проходить активну стадію автоматизації процесів. В деяких країнах електронні віньєтки з’явилися ще у 2012. З грудня 2021 року всі країни ЄС запровадили електронні віньєтки. Таким чином, зараз є можливість купувати онлайн є-віньєтки по різних країнах.

Ще десять років тому в ЄС почала розвиватися EETS (European Electronic Tolling Service) єдина універсальна система оплати дорожніх зборів, яка спрощує систему купівлі є-віньєток по країнах. Дозволяє сплачувати через єдиний центр, використовуючи лише одне рішення. Країни дуже повільно впроваджують і інтегруються в систему. Вона діє поки що не у всіх країнах.

Україна в сфері цифровізації є одним з лідерів і ми плануємо для українців в нашому сервісі відкрити можливість планувати закупівлю віньєток та бачити повідомлення про платні дороги заздалегідь.

Про особливості для українських водіїв легкових авто та транспорту до 3,5 тонн

Наразі продовжує діяти безкоштовний проїзд лише для українців на власних авто або з українськими номерами на момент дослідження (початок листопада), що везуть гуманітарну допомогу у країнах: Болгарія, Австрія, Німеччина, Чехія, Словенія, Польща, Угорщина, Швейцарія. Але є певні умови який саме вид транспорту, з яким вантажем, в який час має право на безкоштовний проїзд.

Чехія

Для Українців діють спеціальні умови. Здебільшого це стосується гуманітарних перевезень. Як повідомляє офіційний сайт міністерства транспорту Чехії, легкові, вантажівки та автобуси, які транспортують гуманітарну допомогу, звільняються від плати за проїзд автомагістралями на час воєнних дій на нашій території.

Водіям легкових автомобілів не треба завчасно заповнювати жодні форми. Лише варто мати документальне підтвердження того, що вони везуть гуманітарну допомогу. При тому, навіть в такому випадку деякі водії гуманітарних вантажів стикалися зі штрафом. Отже, в кожному разі це ризик.

У Чехії платними є тільки автобани. Ціни для легкових автомобілів:

10-денна – 310 крон (приблизно 13 євро)

Місячна – 440 крон (18 євро)

Річна – 1500 крон (62 євро)

Штраф за рух по автомагістралях з недійсною або неправильно прикріпленою віньєткою починається 5000 крон (185 євро) при оплаті на місці і може сягати 20 000 крон (821 євро).

Угорщина

Згідно з директивою ЄС є можливість не платити за певні гуманітарні вантажі. Але наразі це планують теж скасувати. Останні оновлення можна дізнаватися через службу підтримки нашого сервісу, чи посольство України в Угорщині.

Варіація цін на дорожні віньєтки є наступною:

10 днів € 15,56

1 місяць € 20,74

1 рік € 179,63

Електронні віньєтки продаються в електронних терміналах, магазинах роздрібної торгівлі, на автозаправних станціях та на кордоні. Також їх можна придбати через Інтернет.

Оплачувати віньєтку краще у форинтах, оскільки курс євро може бути завищений. Це стосується як готівкової, так і безготівкової оплати

Водіям без дійсної віньєтки загрожує штраф у розмірі 1 257 грн. У разі сплати через 60 днів штраф збільшиться до 5 026 грн. Марки перевіряються через систему камер на пунктах проїзду, водій без штампа автомагістралі буде автоматично оштрафований. Також передбачено штраф, якщо ви купите марку шосе для невідповідної категорії транспортного засобу.

Румунія

Румунія є однією з країн ЄС, де не діють пільги для українських водіїв, і в’їжджаючи в неї Вам обов’язково треба подбати про покупку віньєток.

Ціни в Румунії є наступними (можуть коливатись в залежності від курсу):

7-денна 117 грн (3 євро)

30-денна 275 грн (7 євро)

90-денна 510 грн (13 євро)

12-місячна 1100 грн (28 євро)

Штраф за відсутність оплати — більш як 200 євро.

Словаччина

Варто зазначити, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії на територію України, словацький парламент прийняв законопроєкт, який передбачає звільнення від плати за дорогу для водіїв, які перевозять гуманітарну допомогу та біженців.

Ціни в Словаччині на віньєтки:

На 10 днів 393 грн (10 євро)

На місяць 550 грн (14 євро)

На 1 рік 1965 грн (50 євро)

Віньєтку для словацьких доріг можна придбати в автоматах самообслуговування на колишніх прикордонних переходах, на АЗС, у поштових відділеннях або в окремих автомайстернях. Точки продажу позначені логотипом з написом eznamka.

Можна отримати віньєтку онлайн. Або через мобільний додаток.

Штраф за їзду без плати за автомагістраль становить 4 639 грн (150 євро). Якщо штраф сплачено протягом п’ятнадцяти днів, сума зменшується до 3 092 грн (100 євро).

Болгарія

Для українців Болгарія прийняла пільгові умови. З 24 лютого будь-який автомобільна на українських номерах може їхати безплатно болгарськими дорогами. Плата за проїзд не стягуватиметься до моменту, доки не закінчаться бойові дії на території України.

Для іноземних водіїв штрафи за відсутність дорожньої віньєтки варіюються від 67 євро до 673 євро.

Австрія

В Австрії для українців діють особливі умови. Австрійське дорожнє агентство повідомляє, що автомобілі з українськими номерами тимчасово звільнені від обов’язку мати віньєтку та плату за проїзд на дорогах в Австрії. Крім того, автомобілі інших країн, які перевозять біженців, також звільнені від такої оплати. Треба лише подати завчасно заявку про звільнення від сплати мита. Треба заповнити форму для легкового автомобіля та надіслати її за адресою ausnahmeantrag@asfinag.at. Форму треба заповнити перед поїздкою. Але ця пільга діє поки що до кінця 2022 року.

Ціни в Австрії на дорожні віньєтки:

10 днів 9.60 євро

2 місяці 28.20 євро

Рік 93.80 євро

Дорожні австрійські віньєтки можна придбати практично на будь-якій місцевій АЗС. Їх також продають деякі газетні кіоски. Повний список точок продажу можна знайти на Asfinag.at.

Альтернативою класичним віньєткам є цифровий штамп шосе.

Онлайн купити дорожню віньєтку можна в державному інтернет-магазині Asfinag. Її треба використати впродовж 18 днів після покупки. Це пояснюється тим, що згідно з чинним європейським законодавством споживач може відмовитися від покупок в Інтернеті протягом 14 днів.

Відсутність дорожньої віньєтки у водія або її прострочення коштуватиме 120 євро. За підробку віньєтки штраф 240 євро.

Словенія

Для українців уряд Словенії створив особливі умови стосовно проїзду платними дорогами. Ті автомобілі з українськими номерами, які проїжджають Словенію транзитом або прибувають до Словенії, звільнені від оплати за дорогу. Втім, в таких випадках Агенція автомобільних доріг Республіки Словенія (DARS) рекомендує водіям транспортних засобів перед прибуттям до Республіки Словенія зателефонувати у кол-центр за номером +386 1 518 8 350 або написати на електронну адресу evinjeta@dars.si та повідомити реєстраційний номер транспортного засобу, на якому вони в?їжджатимуть до Республіки Словенія.

Якщо ж українські водії лишаються у Словенії і далі будуть користуватись платними дорогами, вони матимуть платити за них, так само як і всі інші.

Ціни в Словенії:

Тиждень 589 грн (15 євро)

Місяць 1179 грн (30 євро)

Рік 4323 грн (110 євро)

У Словенії введені тепер лише електронні віньєтки.

Польща

Для українців з літа проїзд цими дорогами також є платним. Виняток є для тих, хто везе гуманітарну допомогу.

Організація, яка планує проїзд гуманітарного транспортного засобу чи колони територією Польщі, повинна надати таку інформацію на адресу humanitarianaid@mi.gov.pl:

контактні дані (назва організації, юридична адреса, електронна пошта адреса, контактнийтелефон, зазначення уповноваженої контактної особи); кількість транспортних засобів;

реєстраційні номери транспортних засобів;

країну, в якій зареєстровано транспортний засіб;

запланований маршрут через Польщу з особливим акцентом на ділянках доріг A1, А2 та А4;

дати проїзду Польщею.

У Польщі близько половини автомагістралей і всіх швидкісних доріг безкоштовні для транспортних засобів вагою до 3,5 тонн.

Але є автомагістралі А1, А2 та А4 на яких треба платити або за кілометр, або за проїзд по всій трасі.

Вартість проїзду на трасах А1, А2 та А4 становить 10 грошей (приблизно 77 копійок) за один кілометр. Відповідно, оплата за проїзд вимірюється тим, з якого населеного пункту в який водій їде. Детально розцінки можна подивитись на державному сайті. Фінальна вартість може складати 30 грошей (трохи більше двох гривень) або 16 злотих (130 гривень).

Відсутність оплати за проїзд платною дорогою коштуватиме водію 500 злотих (або приблизно 100 євро). Якщо заплатити штраф у перші 7 днів, штраф буде на 100 злотих (20 євро) нижчий.

Німеччина

У Німеччині проїзд дорогами для більшості видів автотранспортів безкоштовний. Плату за проїзд на автомагістралях сплачують лише вантажівки загальною масою понад 7,5 тонн.

Поки офіційно не визначено, коли німецькі автомагістралі будуть платними. До кінця 2022 року вони точно безкоштовні. Ціна на віньєтку ймовірно залежатиме від об’єму двигуна та класу викидів транспортного засобу.

Експерти припускають, що десятиденна плата за проїзд на автомагістралі коливатиметься від 773 грн, двомісячна від 216 грн до 1 546 грн. Річна плата за автомагістраль коштуватиме до 4 020 грн.

Іноді трапляються випадки неправомірного стягнення штрафу у країнах ЄС з водія. Якщо ви не згодні зі штрафом, можна його оскаржити у суді або звернутись з проханням про перегляд штрафу до дорожньо патрульної служби у тій країні, де вам цей штраф виписали.

Тож на додаток важливо пам’ятати, що 3% автомобілів в Україні — євробляхи. Такі номери вважаються іноземними, на них буде винесено штраф. Навіть якщо для українських номерів ще діють пільги, варто уточнити правила та подбати про віньєтку заздалегідь.

Наразі війна продовжується, кількість транспорту і фінансова напруга на країни ЄС зростає. Тому ряд держав планує змінювати правила, скасовувати пільги, формувати новий порядок регулювання.