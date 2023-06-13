В Україні співробітників автошкіл будуть жорстко карати за погану підготовку водіїв, - ВРУ

В Україні планують штрафувати та усувати від роботи співробітників автошкіл за погану підготовку майбутніх водіїв. Народні депутати Верховної Ради вже затвердили у першому читанні відповідний законопроект №7354.

В Україні співробітників автошкіл будуть жорстко карати за погану підготовку водіїв, - ВРУ

Автори цього проекту закону виходили з того, що одна з головних причин великої кількості ДТП у нашій країні (в Україні щодня трапляється близько 420 дорожніх аварій) – слабка підготовка майбутніх водіїв в автошколах. При цьому під час перевірок МВС в автошколах дедалі частіше виявляють випадки порушення правил підготовки та перепідготовки водіїв. Іноді кандидат у водії взагалі не відвідує заняття, а лише формально зарахований до автошколи.

Крім того, бувають порушення під час державної акредитації установ, що здійснюють підготовку водіїв. Виявляються порушення і під час складання теоретичного та практичного іспитів у територіальних сервісних центрах МВС.

В результаті водії погано знають ПДР, у них низький рівень навичок керування автомобілем. У деяких водіїв через корупцію при отриманні посвідчення водія формується почуття вседозволеності. Все це негативно позначається на безпеці дорожнього руху.

Тому законопроект №7354 пропонує співробітників автошкіл за порушення під час підготовки водіїв штрафувати на від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. А це дуже великий штраф. У 2023 році неоподатковуваний мінімум доходів громадян становить 1342 грн. Крім того, порушникам не можна буде протягом 1 року працювати у сфері підготовки водіїв.

В Україні співробітників автошкіл будуть жорстко карати за погану підготовку водіїв, - ВРУ

Співробітників територіальних сервісних центрів МВС за порушення під час складання теоретичних та практичних іспитів на отримання посвідчення водія пропонують штрафувати на від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При цьому адміністративне покарання передбачатиметься лише у тому разі, якщо у допущених правопорушеннях немає кримінальної складової. Інакше – кримінальне покарання.

Складатиме адміністративні протоколи за вищевказані правопорушення поліція. Поліція також розглядатиме ці справи. Якщо правопорушення зареєстровано повторно протягом одного року, то тоді справу розглядатиме суд.

Ми хочемо звернути увагу на один важливий момент, який чомусь не врахували автори законопроекту №7354. У ньому не сказано, як визначатиметься неналежний рівень підготовки водія в автошколі.

Проект закону №7354 народні депутати ВР затвердили у першому читанні. Тепер до нього мають внести поправки. Після цього його знову винесуть до сесійної зали парламенту для голосування.

Раніше стало відомо, що в Україні боржникам хочуть заборонити продавати автомобілі.


Максимов Віталій, Тудей





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