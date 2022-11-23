На українських дорогах знову з'являться “фантомні“ патрулі поліції

На українських дорогах незабаром знову з'являться "фантомні" патрулі поліції, які під час руху таємно вимірюватимуть швидкість автомобілів. Про це повідомив заступник голови Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Фантомні" патрулі поліції з'явилися у нашій країні у січні 2022 року. Це були Skoda Kodiaq без розпізнавальних знаків. Вони під час руху за допомогою радарів вимірювали швидкість зустрічних та попутних машин. Відомості передавалася до системи автофіксації порушень правил дорожнього руху. Після цього власники автомобілів отримували штраф.

За перший день роботи прихованих поліцейських патрулів-фантомів склали майже 1 тисячу адміністративних ухвал про перевищення швидкості.

Очікувалося, що у 2022 році на українських дорогах буде 23 поліцейських "фантомних" патруля. Проте вони зникли з доріг після того, як почалося повномасштабне вторгнення російських окупаційних військ в Україну. Тоді ж відключили і систему камер автофікції порушень ПДР, з метою безпеки.

У травні знову запрацювала система камер автофіксації порушень правил дорожнього руху. Камери увімкнули в областях та регіонах, де дозволяє безпека. Незабаром, за словами Білошицького, мають з'явитись і "фантомні" патрулі поліції.

Раніше стало відомо, що в Україні мають намір збільшити вартість послуг сервісних центрів МВС.