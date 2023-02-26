На українських дорогах з'явиться бюджетний автомобіль, який не потрібно заправляти: фото

Німецький автомобільний концерн Volkswagen AG готує новинку. На ринку електрокарів з'явиться бюджетна модель.

Про це повідомляє Wheel-news, інформує Апостроф .

Авто представлять у новому стильному дизайні. Його збудують на новій платформі. Модель матиме назву ID.2. Габарити будуть подібні до кросовера T-Cross. З'явиться на автомобільному ринку Volkswagen ID.2 у 2025-му.

Про створення нового кросовера стало відомо після побачених тестів прототипу автівки у зимових умовах. Тоді він використовував кузов моделі ID.3 для приховування від конкурентів дизайну новинки.

Volkswagen працює над доступнішою моделлю електричної платформи MEB, призначеною для компактних електромобілів концерну.

У мережі публікують фото дизайнерів, які пофантазували та створили макет вигляду Volkswagen ID.2. Вони поєднали зовнішність кросовера T-Cross з електромоделями бренду.

Цілком можливо, що найдешевша модель авто матиме акумулятор ємністю 30 кВтг, запас ходу - 305 км. Заряду вистачить на 400 км.