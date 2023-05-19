У Києві заборонили навігацію малих річкових, спортивних суден і засобів для розваг на воді

У Києві на час воєнного стану заборонено навігацію для річкових, малих, спортивних суден, водних мотоциклів та засобів для розваг на водних об’єктах у межах міста. Відповідне рішення прийнято Радою оборони столиці.

Про це, як передає KВ , йдеться в повідомленні Київської міської адміністрації (КМДА).

“Дозвіл на плавання суден на водних об’єктах, за зверненням суб’єктів господарювання, надається Київською міською військовою адміністрацією за погодженням з Командуванням угрупування сил і засобів оборони міста Київ”, – йдеться в повідомленні.

У КМДА зауважили, що мешканцям столиці також радять утриматись від відвідувань пляжів та зон відпочинку, оскільки там відсутні укриття і сховища.

Нагадаємо, у столиці не планують відкриття пляжного сезону, враховуючи вимоги безпеки. Таке рішення ухвалила Рада оборони міста Києва.

Фото: поліція Києва