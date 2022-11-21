Компанія Baykar випробувала новий реактивний безпілотник, оснащений українським двигуном

Очікується, що повноцінні польоти Bayraktar Kizilelma почнуть здійснювати не раніше 2023 року, інформує ZN.ua.

Компанія Baykar випробувала новий реактивний безпілотник, оснащений українським двигуном
© стоп-кадр

Турецька компанія Baykar, відома своїми безпілотниками “Байрактар”, випробувала новий реактивний БПЛА Bayraktar Kizilelma, оснащений двигунами українського виробництва. Про це повідомляє Anadolu.

Напередодні технічний директор компанії Baykar Сельджук Байрактар опублікував у твіттері відео з першим запуском нового дрона без страхувальних тросів.

emekledi, y?r?d?, ko?tu... #KIZILELMA ????

crawled, walked, ran... #KIZILELMA ???? pic.twitter.com/VQFRYcIfXf

— Sel?uk Bayraktar (@Selcuk) November 20, 2022

Bayraktar Kizilelma — надзвуковий безпілотник з турбореактивним двигуном, який може нести до 1,5 тисячі кг корисного вантажу (тобто озброєння або інших пристроїв). Заявлена максимальна швидкість БПЛА — 900 км/год, дальність польоту — 930 км, а робоча висота понад 10 км. Час роботи апарата у повітрі складає п?ять годин.

Очікується, що новий бойовий безпілотник здійснить свій перший повноцінний політ не раніше 2023 року. Цікаво, що Kizilelma оснащений двигунами українського виробництва АІ-322Ф та АІ-25ТЛТ. Також повідомляється, що дрон зможе злітати й приземлятись на кораблях із короткими злітно-посадковими смугами.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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