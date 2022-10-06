Україна відправила ще шість суден в рамках «Зернової ініціативи»

Зерно піде до країн Африки, Азії та Європи.

Україна відправила ще шість суден в рамках «Зернової ініціативи»
Україна відправила чергові судна з українським зерном
© Міністерство інфраструктури України / Facebook

Україна сьогодні, 5 жовтня, відправила на експорт чергову партію зерна в рамках «Зернової ініціативи». Про це повідомляють у Міністерстві інфраструктури України.

За повідомленням відомства, з портів «Одеса», «Південний» та «Чорноморськ» вийшло 6 суден з 115,5 тис. тон агропродукції, яка буде направлена до країн Африки, Азії та Європи.

«Серед них балкер ZHE HAI 505 який доставить 28,5 тис. тонн пшениці до Алжиру. Сумарно з початку жовтня до Алжиру відправлено 59 тис тонн української пшениці», - наголошують у міністерстві.

У Мінінфраструктури також зазначили, що з моменту відновлення експорту українського зерна морським шляхом, з українських портів вже вийшло 274 судна з 6,2 млн тоннами української агропродукції для країн Азії, Європи та Африки.


Артем Руденко, ZN.ua





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