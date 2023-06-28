Україна отримає нову партію американської бронетехніки

США в рамках нового пакету військової допомоги, який оцінюється приблизно в 500 млн доларів, передадуть Україні нову партію бронетехніки. Про це повідомила прес-служба американського Міністерства оборони.

Зокрема, у новій партії американської бронетехніки для ЗСУ буде 30 бойових машин піхоти Bradley та 25 бронетранспортерів Stryker.

Крім того, Білий дім передасть Україні ПЗРК Stinger, ПТРК Javelin, гранатомети AT-4, додаткові боєприпаси для HIMARS, високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARMs), стрілецьку зброю, а також велику кількість набоїв, снарядів, а також різне військове обладнання.

На озброєнні ЗСУ вже є бойові машини піхоти Bradley та бронетранспортери Stryker. Щоправда, скільки конкретно – невідомо. Їх уже активно використовують у боях проти російських окупантів. Наприклад, Bradley отримали українські механізовані бригади.

Армія США прийняла на озброєння M2 Bradley ще у 1981 році. З того часу цю бойову машину піхоти кілька разів модернізували. Найбільш сучасна версія – M2A2 SA. Саме таку версію вже мають українські захисники. Її прийняли на озброєння у 2003 році. Зовні вона відрізняється камерою водія. Потужність її дизельного двигуна складає 600 к.с. Тобто дизель потужніший, ніж у старих версій.

Екіпаж – 3 людини. Кількість десантників – до семи осіб. Озброєння – гармата калібру 25 мм, спарений кулемет калібру 7,62 мм, ПТУР. Головне завдання цієї машини – підтримка вогнем піхоти.

Що ж до БТР Stryker, то армія США прийняла його на озброєння у 2002 році. Екіпаж – 2 людини. Кількість десантників – 9. Машина оснащується потужним дизельним двигуном, який працює разом із 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Максимальна швидкість сягає 97 км/год. Запас ходу – приблизно до 530 км, залежно з умовами місцевості.

Броня надійно захищає від бронебійних куль калібру до 14,5 мм та від уламків снарядів та мін калібру до 152 мм. Можна встановити додатковий захист.

Stryker має дистанційно керовану башту, в якій встановлено кулемет або автоматичний гранатомет. Є також версія з гарматою калібру 105 мм. Головне завдання цієї машини – доставка піхоти на полі бою.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Словенія як військову допомогу вже передала Україні 20 бронетранспортерів Valuk. Ми докладно розповіли, що це за бойові броньовані машини.