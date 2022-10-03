Українським водіям потрібно буде отримати нові “права“

Всім українським водіям до 2033 року доведеться отримати нове посвідчення водія. Це передбачає законопроект №8082, зареєстрований у Верховній Раді України.

Автори цього проекту закону виходять із необхідності виконання угоди про асоціацію України з Євросоюзом щодо безпеки дорожнього руху.

Зокрема, пропонується встановити термін дії посвідчення водія від 5 до 10 років залежно від категорії ТЗ; визначити основні умови для доступу до управління ТЗ (мінімальний вік для отримання посвідчення водія, стан здоров'я, умови для успішного складання теоретичного та практичного іспитів); приведення категорій ТЗ у відповідність до директиви ЄС та Ради про посвідчення водія з максимальним відображенням технічних характеристик відповідних ТЗ.

При цьому нове посвідчення водія українські водії повинні отримати не пізніше 19 січня 2033 року.

Слід зазначити, що в Україні щорічно видають понад 1 млн посвідчень водія. Зараз у нашій країні налічується понад 16 млн посвідчень водія.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у мобільному додатку Дія з'явилися нові послуги для українських водіїв. Наприклад, можна сплатити штраф за порушення правил дорожнього руху, зафіксоване автоматично.