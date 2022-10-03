Українським водіям потрібно буде отримати нові “права“

Всім українським водіям до 2033 року доведеться отримати нове посвідчення водія. Це передбачає законопроект №8082, зареєстрований у Верховній Раді України.

Українським водіям потрібно буде отримати нові “права“

Автори цього проекту закону виходять із необхідності виконання угоди про асоціацію України з Євросоюзом щодо безпеки дорожнього руху.

Зокрема, пропонується встановити термін дії посвідчення водія від 5 до 10 років залежно від категорії ТЗ; визначити основні умови для доступу до управління ТЗ (мінімальний вік для отримання посвідчення водія, стан здоров'я, умови для успішного складання теоретичного та практичного іспитів); приведення категорій ТЗ у відповідність до директиви ЄС та Ради про посвідчення водія з максимальним відображенням технічних характеристик відповідних ТЗ.

При цьому нове посвідчення водія українські водії повинні отримати не пізніше 19 січня 2033 року.

Українським водіям потрібно буде отримати нові “права“

Слід зазначити, що в Україні щорічно видають понад 1 млн посвідчень водія. Зараз у нашій країні налічується понад 16 млн посвідчень водія.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у мобільному додатку Дія з'явилися нові послуги для українських водіїв. Наприклад, можна сплатити штраф за порушення правил дорожнього руху, зафіксоване автоматично.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Зарплата понад 50 тисяч: в Україні з'явилися вакансії для водіївЗарплата понад 50 тисяч: в Україні з'явилися вакансії для водіїв
Укрзалізниця повернула гаряче меню до поїздів Інтерсіті+: які страви пропонують та скільки вони коштуютьУкрзалізниця повернула гаряче меню до поїздів Інтерсіті+: які страви пропонують та скільки вони коштують
Ryanair розпродає дешеві квитки з Польщі: куди можна полетіти восени за 8 євроRyanair розпродає дешеві квитки з Польщі: куди можна полетіти восени за 8 євро
В Україні знизилася вартість "Зеленої карти"В Україні знизилася вартість "Зеленої карти"
Оновлений VW Golf отримає великий сенсорний дисплейОновлений VW Golf отримає великий сенсорний дисплей
Блок рекламы


Похожие новости
Плутають навіть досвідчені автолюбителі: водіям нагадали про поширене порушення правил дорожнього рухуПлутають навіть досвідчені автолюбителі: водіям нагадали про поширене порушення правил дорожнього руху
У Дії з'явилися нові послуги для водіївУ Дії з'явилися нові послуги для водіїв
У мережі Енергоатома буде 120 зарядних станцій для електромобілівУ мережі Енергоатома буде 120 зарядних станцій для електромобілів
Поліція пояснила, як водіям уберегтися від крадіжки з автомобіляПоліція пояснила, як водіям уберегтися від крадіжки з автомобіля
В Україні тепер потрібно сплачувати акцизи на автомобільне паливоВ Україні тепер потрібно сплачувати акцизи на автомобільне паливо
Експерти розповіли, що буде в Україні з цінами на б/в автомобілі
З Нідерландів в Україну передадуть дві тисячі забутих на вулицях велосипедів: хто зможе отриматиЗ Нідерландів в Україну передадуть дві тисячі забутих на вулицях велосипедів: хто зможе отримати
Українці стали рідше купувати бензинові автомобіліУкраїнці стали рідше купувати бензинові автомобілі
Нові Dacia Sandero та Sandero Stepway – перші “живі“ фотоНові Dacia Sandero та Sandero Stepway – перші “живі“ фото
В Електронному кабінеті водія з'явилися нові послугиВ Електронному кабінеті водія з'явилися нові послуги
Последние новости
Подгружаем последние новости