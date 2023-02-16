Росія планувала заволодіти українськими суднами у Середземному морі
Для цього їх взяла в оренду компанія, яка контролюється із РФ, інформує
Служба безпеки України
Згідно з матеріалами справ, керівництво підсанкційної компанії з Росії намагалось заволодіти двома українськими промисловими суднами, які перебувають на території іспанського порту. Зокрема представники РФ «домовились» із посадовцями українського держпідприємства про оренду плавзасобів афілійованою бізнес-структурою, яку контролюють з Росії.
Згодом учасники схеми створили штучні умови для передачі суден російській компанії нібито за погашення боргу у вигляді арештованих активів в Україні.
Аферу викрили спільно із західними партнерами та встановили причетних до його організації осіб, а також заблокували незаконну передачу українського майна.
На разі суд за матеріалами Служби безпеки наклав арешт на морські судна. Після проведення невідкладних слідчо-оперативних дій їх повернуть у власність України.
«У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору), вирішується питання щодо повідомлення про підозру посадовцям держпідприємства та їхнім спільникам, причетним до оборудки», - заявили в СБУ та додали, що зловмисникам загрожує покарання до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.