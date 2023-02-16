Росія планувала заволодіти українськими суднами у Середземному морі

Для цього їх взяла в оренду компанія, яка контролюється із РФ, інформує ZN.ua.

Росія планувала заволодіти українськими суднами у Середземному морі
© СБУ

Служба безпеки України заявила, що спільно із правоохоронними органами Іспанії запобігла спробам Росії захопити майно держпідприємства України.

Згідно з матеріалами справ, керівництво підсанкційної компанії з Росії намагалось заволодіти двома українськими промисловими суднами, які перебувають на території іспанського порту. Зокрема представники РФ «домовились» із посадовцями українського держпідприємства про оренду плавзасобів афілійованою бізнес-структурою, яку контролюють з Росії.

Згодом учасники схеми створили штучні умови для передачі суден російській компанії нібито за погашення боргу у вигляді арештованих активів в Україні.

Аферу викрили спільно із західними партнерами та встановили причетних до його організації осіб, а також заблокували незаконну передачу українського майна.

На разі суд за матеріалами Служби безпеки наклав арешт на морські судна. Після проведення невідкладних слідчо-оперативних дій їх повернуть у власність України.

«У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору), вирішується питання щодо повідомлення про підозру посадовцям держпідприємства та їхнім спільникам, причетним до оборудки», - заявили в СБУ та додали, що зловмисникам загрожує покарання до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Українців залишають без грошей та автівок: як працює нова схема шахраїв - прикладУкраїнців залишають без грошей та автівок: як працює нова схема шахраїв - приклад
П'ять найбільш незвичайних автомобілів 2023 року (фото)П'ять найбільш незвичайних автомобілів 2023 року (фото)
Експерти визначили найбільш надійні та ненадійні автомобілі сучасностіЕксперти визначили найбільш надійні та ненадійні автомобілі сучасності
В Україні з'явився економічний Nissan QashqaiВ Україні з'явився економічний Nissan Qashqai
В Україні по-новому перевірятимуть водіїв на алкогольне сп'янінняВ Україні по-новому перевірятимуть водіїв на алкогольне сп'яніння
Блок рекламы


Похожие новости
У Дніпро витекли нафтопродукти з обстріляного росіянами судна у Херсонському портуУ Дніпро витекли нафтопродукти з обстріляного росіянами судна у Херсонському порту
Росіянин і британець «перейменували» яхту російського олігарха, щоб вивести її з-під санкційРосіянин і британець «перейменували» яхту російського олігарха, щоб вивести її з-під санкцій
«Укрзалізниця» повідомила про пошкодження залізничних дільниць через вранішню атаку росіян«Укрзалізниця» повідомила про пошкодження залізничних дільниць через вранішню атаку росіян
Японська Mazda йде з Росії, практично подарувавши свою частку бізнесу росіянамЯпонська Mazda йде з Росії, практично подарувавши свою частку бізнесу росіянам
Росіяни знищили АТП у Дніпрі: у місті на маршрути вийшли перші автобуси, які передав КиївРосіяни знищили АТП у Дніпрі: у місті на маршрути вийшли перші автобуси, які передав Київ
Безпілотний винищувач Baykar з українськими двигунами успішно пройшов перше випробуванняБезпілотний винищувач Baykar з українськими двигунами успішно пройшов перше випробування
Розписаний українськими митцями: як виглядає унікальний "Потяг до перемоги" і куди на ньому можна доїхатиРозписаний українськими митцями: як виглядає унікальний "Потяг до перемоги" і куди на ньому можна доїхати
Росіяни крадуть з окупованого Маріуполя вцілілі автівкиРосіяни крадуть з окупованого Маріуполя вцілілі автівки
Судно з росіянами загорілося прямо в морі: що відомо про ситуаціюСудно з росіянами загорілося прямо в морі: що відомо про ситуацію
Водіям дозволять і надалі їздити до ЄС з українськими “правами“Водіям дозволять і надалі їздити до ЄС з українськими “правами“
Последние новости
Подгружаем последние новости