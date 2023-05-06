Провокації на 9 травня: в ГУР розповіли, що готує Росія

Знакові дати часто використовуються Росією для провокацій.

Росія може готувати провокації на 9 травня, розповів в ефірі телемарафону «Єдині новини» представник Головоного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, інформує ZN.ua .

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Він припустив, що російські спецслужби можуть інсценувати напади на цивільне населення прикордонних районів Росії нібито з боку українських військовослужбовців.

«Починаючи з 2014 року, окупанти використовують подібного роду провокації і не виключено, що і зараз ми з цим стикнемось. В даній ситуації такі провокації можуть бути спрямовані російськими спецслужбами проти російського цивільного населення, і приурочені до певних дат, наприклад, 9 травня», — повідомив він.

Водночас, за словами представника ГУР, ніхто ані в Україні, нні в решті світу в подібні вистави вже не повірить.

«Але це не означає, що провокацій не буде. Зокрема є також ризик, що провокацію спрямують проти Білорусі, аби втягнути її у війну против України», — припустив він.

Раніше Центр національного спротив повідомив, що російським окупантам у Курській та Брянській області видали військову форму ЗСУ, ймовірно, у межах підготовки провокації задля дискредитації української армії.