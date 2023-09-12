Просто шикарна оптика, — військові розповіли про переваги танка Leopard 2

Німецька машина кардинально відрізняється від радянських танків.

СтратКом Збройних Сил України оприлюднив інтерв'ю з танкістами 47-ої окремої механізованої бригади "Ма?ґура", які воюють на Leopard 2A6. Саме ця бригада зараз веде активні наступальні дії на Запорізькому напрямі, інформує ZN.ua.

Просто шикарна оптика, — військові розповіли про переваги танка Leopard 2
© Getty Images

Командир машини зазначив, що головна перевага танка - це маневреність, попри те, що сама машина важить 62,3 тонни. Однак це не дивно, бо питома потужність цього танка завдяки 1500-сильному турбодизелю складає 24 к.с./т, що значно вище за показники радянський машин.

Також він розповів про швидкість та влучність Leopard 2A6, але детальніше саме про вогневі можливості розповів навідник. Він зазначив, що танк має "просто шикарну оптику", яка дозволяє чітко бачити цілі на відстані 4-5 км, включно із живою силою. Також велике значення має висока плавність ходу та якісна стабілізація гармати.

"Ми можемо їхати на великій швидкості, 50-60 км/год по пересічній місцевості і я можу вести ціль", - розповів навідник німецького танка.

Він також відмітив такі речі, як значно зручніша ергономіка через більші габарити внутрішнього відділення, а також рівень захисту, який дозволяє вижити.

"У порівнянні із радянськими танками, ситуація, коли детонує весь боєкомплект й екіпаж машини зникає у вибуху, який зносить башту, у західних машинах неможлива", - сказав танкіст.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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